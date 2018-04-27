R-Style Softlab запустила хранилище данных в Белагропромбанке

R-Style Softlab, российский разработчик и интегратор банковского ПО, сообщил о начале опытно-промышленной эксплуатации единого хранилища данных (ЕХД) RS-DataHouse в Белагропромбанке.

В рамках подготовки к внедрению ЕХД компанией R-Style Softlab выполнены работы по ежедневной загрузке в ЕХД данных из 11 систем-источников, а также настроена функциональность для обеспечения контроля качества и унификации данных. Запуску в опытно-промышленную эксплуатацию предшествовали этапы тщательного тестирования и отладки процесса загрузки данных, которые позволили обеспечить стабильную ежедневную загрузку данных и выстроить процесс по выверке качества данных.

«В настоящее время наше сотрудничество с банком продолжается работы по внедрению бизнес-приложений "RSDH: МСФО" и "RSDH: Управленческая отчетность", – отметила Юлия Кветкина, директор департамента аналитических систем R-Style Softlab. – По завершении проекта с помощью решений компании банк сможет на основе данных хранилища выпускать финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами. Также в его распоряжении окажется инструмент для формирования управленческих отчетов, позволяющий производить расчет трансфертных доходов и расходов, прогнозировать и анализировать финансовые результаты с целью оптимизации управленческой деятельности».