QSAN представила новые модели серии XCubeNAS на 16 и 24 диска

QSAN Technology Inc. объявила о выпуске двух новых моделей NAS серверов для монтажа в стойку: на 16 дисков в корпусе 3U (XN8016R) и на 24 диска в корпусе 4U (XN8024R). Обе модели поддерживают использование как SAS, так и SATA дисков, позволяя заказчикам оптимизировать производительность в зависимости от их потребностей.

В моделях XN8016R и XN8024R используется 4-ядерный процессор Intel Xeon, память DDR4 ECC объемом 8 ГБ с расширением до 128 ГБ.

«Эти мощные серверы оснащены набором функций, которые позволяют компаниям осуществлять гибкое масштабирование по мере роста их бизнеса и в полной мере пользоваться более высокими показателями скорости обработки данных, - сказала Пегги Венг (Peggy Weng), менеджер по продуктам NAS компании QSAN. - Новые серверы серии XCubeNAS обеспечивают самую современную защиту данных, имея поддержку дисков с шифрованием (SED), технологии WORM, интерфейса iSCSI для виртуализации, а также многочисленных решений для резервного копирования для компаний, которым нужна защита важной информации».

Обе модели построены на проприетарной операционной системе от QSAN QSM 3.0, использующей ZOL (ZFS on Linux) - транзакционную файловую систему уровня enterprise.Богатый функционал, включая дедупликацию, компрессию, SSD кэширование, Auto Tiering, снапшоты и репликацию выводит совместный доступ к данным, резервное копирование и безопасность на совершенно новый уровень. Использование отдельных слотов для SSD и даже NVMe дисков позволяет реализовывать весьма требовательные к производительности задачи.