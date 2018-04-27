«Грядка» внедрила облачный сервис «Корус | Управление запасами»

«Грядка», сеть магазинов «у дома», имеющая на текущий момент более десятка точек продаж в Санкт-Петербурге. В связи с активным развитием бизнеса, перед руководством розничной сети встала задача по автоматизации процесса закупок. Важными условиями выбора ИТ-решения были короткие сроки подключения к системе и наличие подтвержденного экономического эффекта от использования сервиса. После тщательного анализа рынка решений для автоматизации закупок «Грядка» выбрала облачный сервис «Корус | Управление запасами».

Использование «Корус | Управление запасами» позволило розничной сети в короткий срок, уже по результатам двух месяцев, улучшить показатели оборачиваемости товаров: сократить количество списаний товара на 19%, снизить показатель out-of-stock на 30%, более чем на 5% оптимизировать бюджет на закупки. Также значимым результатом стало сокращение трудозатрат персонала на формирование заказов.

«Перед нами стоят амбициозные планы по развитию торговой сети "Грядка", в том числе за пределами северо-западного региона, а потому нам требовался эффективный и надежный инструмент для управления запасами, который можно было бы тиражировать на все магазины сети в будущем. Также важными критериями при выборе решения послужили сроки и стоимость внедрения. Подключение к сервису "Корус | Управление запасами" было выполнено с минимальными затратами и в максимально короткие сроки», – отметил Михаил Козин, директор по продажам «Грядка».

«Корус | Управление запасами» обладает всеми преимуществами облачных решений и идеально подходит для сетевого ритейла. Это позволяет нам подключать ритейлеров к системе в кратчайшие сроки по отработанным сценариям и показывать заметные результаты с первых недель использования сервиса», – сказала Татьяна Москвитина, руководитель направления автозаказа и управления запасами департамента «Логистика» ГК «Корус Консалтинг».