В России представлен сервер BullSequana S с искусственным интеллектом

Atos впервые в России представила новый сервер BullSequana S. Он создан для компаний, намеренных воспользоваться преимуществами полноценного корпоративного искусственного интеллекта (ИИ).

Специальным гостем мероприятия стал ИТ-эксперт международного уровня д-р Седрик Буразе (Cedric Bourrasset). Он поделился собственным видением технологии искусственного интеллекта и перспектив его развития в России и мире. В своем докладе он проанализировал тенденции встраивания искусственного интеллекта в повседневную жизнь и сделал прогноз о наиболее выгодных способах его применения в различных сферах жизни общества. Седрик также рассказал о планируемом к запуску в самое ближайшее время программном комплексе компании Atos, который объединит возможности машинного и глубокого обучения для упрощения процесса создания и развертывания приложений в различных средах.

Помимо презентации сервера BullSequana S, со специальными докладами выступили представители компаний-партнеров Atos, а также аналитики исследовательской компании Gartner. Приглашенные эксперты рассказали участникам о партнерской экосистеме и возможностях BullSequana S при работе с приложениями предиктивной аналитики.

Кроме того, были детально описаны проекты успешного внедрения российской СУБД Postgres Pro на базе оборудования Atos и совместные проекты по внедрению ИИ с компанией Pure Storage. В рамках мероприятия награждены партнеры, которые продемонстрировали выдающиеся результаты работы за прошедший год.

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, СНГ и странах Прибалтики сказал: «Презентация нашего нового сервера BullSequana S в России - важный шаг на пути развития искусственного интеллекта в корпоративных ИТ-средах. За технологией ИИ будущее, и в том числе, это будущее бизнеса. Atos предлагает компаниям готовое масштабируемое решение, которое позволит воспользоваться всеми преимуществами ИИ-технологий для того, чтобы максимизировать эффективность бизнес-процессов и быть готовым к новым вызовам».

Роман Гоц, глава департамента Больших данных и безопасности Atos в России, отметил: «Наш новый ультрамасштабируемый сервер представляет собой высокотехнологичный сплав инноваций в области создания вычислительных систем. BullSequana S помогает защитить инвестиции в ИТ за счет внедрения в инфраструктуру заказчика систем машинного обучения и искусственного интеллекта. Кроме того, они успешно поддерживают работу традиционных бизнес-критичных приложений: СУБД SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и других. Специально разработанная архитектура позволяет скомпоновать графические процессоры, вычислительные модули и модули хранения в едином корпусе, предлагая компаниям самую современную технологическую базу для внедрения ИИ».