СДЭК внедрила решение Neuroniq для управления транспортными потоками на складе

СДЭК, российская служба экспресс-доставки, внедрила «Neuroniq Склад» – решение Neuroniq для управления транспортными потоками.

Сортировочный центр СДЭК имеет большую нагрузку проходимости, около 100 машин в день. Соответственно для выравнивания масштабов нагрузки на разных участках склада и детального тайминга процессов потребовалась автоматизация работы распределительного центра.

В общей системе управления цепочкой поставок есть несколько звеньев. Каждое такое звено должно быть хорошо отрегулировано и выполнять свою функцию. Говоря об этом, надо, в первую очередь, иметь в виду WMS (система управления складом) и TMS (система управления транспортом). Стандартные системы WMS способны осуществлять управление на уровне основных складских операций – прием, отгрузка, инвентаризация, комплектация груза и т.д. Системы управления транспортом TMS имеют свою определенную функциональность, который отвечает за планирование и контроль транспортировки груза вне территории распределительного центра. Во всей логистической цепочке есть некое звено, которое остается бесконтрольным, так называемая буферная зона. Система «Neuroniq Склад» способна устранить этот пробел между системами управления транспортом и складом. Являясь промежуточным звеном между WMS и TMS, система связывает их, автоматизируя транспортный поток от въездных ворот распределительного центра до терминала погрузки/разгрузки и обратно. Начиная с планирования (предварительной записи) прибытия транспорта, система равномерно распределяет потоки по складской территории, и уже по факту прибытия, направляет транспорт по оптимально выверенному маршруту, осуществляя при этом контроль на каждом этапе.

До внедрения системы алгоритм действий в логистической цепочке компании СДЭК был достаточно неудобен, все операции осуществлялись вручную, водители самостоятельно определяли очередность, путем личных договоренностей. В результате таких действий распределение нагрузки на терминалы было не равномерным. Из-за скопления машин к одним погрузочным терминалам и простаивания других, грузы опаздывали, что не лучшим образом сказывалось на качестве сервиса компании. Перед специалистами стояла задача создать единый механизм, который объединил бы подачу и убытие транспорта к 12 воротам таким образом, чтобы была слаженная цепочка коммуникации между всеми участниками распределительного центра и не возникало простоев машин.

В процессе сотрудничества специалистов Neuroniq и представителей компании СДЭК был разработан наиболее оптимальный порядок действий для синхронизации и автоматизации всех процессов на территории склада, учитывающий качественное разделение транспортного парка на три основные группы: магистрали – включает в себя 28 направлений по территории всей России; франчайзи – 23 региональных направления на территории Подмосковья; порты – 6 крупных направления, включая авиаперевозки.

Специалисты Neuroniq разработали следующий алгоритм автоматизации рабочего процесса распределительного центра. Водитель, прибывший на склад должен зарегистрироваться за 30 минут до начала погрузки согласно расписанию, таким образом происходит бронирование места. После проверки документов диспетчером, водитель получает талончик с информацией о направлении, виде операции, плановом времени и встает в очередь. При этом за ее текущим состоянием он может наблюдать прямо из кабины своей машины, благодаря уличным табло, также экраны с дублирующей информацией о текущем состоянии очереди размещены внутри распределительного центра. В случае задержки автотранспорта, диспетчер по телефону уточняет время приезда автомобиля, но бронь в очереди ставится только по факту прибытия машины. По приезду автомобиль назначается в приоритетном режиме на первые свободные ворота согласно разделению по воротам, виду автотранспорта и характеру груза. Одновременно с постановкой в очередь автомобиля сотрудники склада, формирующие груз для отправки, получают актуальную информацию, которая отображается на внутреннем мониторе в помещении, где происходит сборка груза. Данная информация включает в себя: направление / планируемое время загрузки / планируемое окончание загрузки / номер назначенных ворот. Благодаря этому, пока автомобиль дожидается своего времени прибытия на ворота, происходит формирование и сбор груза.

Действуя как связующее звено между системой управления транспортом и системой управления складом, разработка Neuroniq смогла организовать весь процесс подачи транспорта к воротам склада, используя свое преимущество, которое основывается на принципе интеллектуального управления потоками. Обычно традиционные системы управления складом привязывают транспорт к одним воротам, что создает некоторые неудобства. Система Neuroniq, избегая привязки к конкретным воротам, вызовет машину (с учетом вида транспорта и характера груза) к первым же освободившимся воротам. Это значительно экономит время пребывания транспорта на территории распределительного центра и как результат ликвидирует простой транспортных средств на складе. Помимо этого, «Neuroniq Склад» создает дополнительные возможности для моделирования процессов на уровне принятия управленческих решений за счет предоставления отчетов с развернутыми аналитическими данными. Получение своевременной информации о наиболее загруженных зонах, четкой временной статистике прибытия или убытия машин на территорию склада, решает проблему бесконтрольного функционирования всех компонентов в работе распределительного центра.

Таким образом внедрение системы Neuroniq в работу склада грузоперевозочной компании СДЭК решило ряд задач, среди которых: сокращение времени пребывания транспорта на складе; автоматизация буферной зоны; своевременная подача транспорта к воротам; координация взаимодействия всех участников процесса; предупреждение возможных инцидентов, связанных с недостаточной организацией работы распределительного центра; учет вида транспорта и характера груза при назначении автомобиля на ворота; оптимальное использование ресурсов склада.