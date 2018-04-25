Сбербанк представил обзор мирового рынка робототехники

Сбербанк представил аналитический обзор мирового рынка робототехники. Презентация состоялась в большом технопарке «Сколково» на форуме Skolkovo Robotics.

Обзор подготовлен лабораторией робототехники Сбербанка. При его составлении использовалось несколько закрытых и множество открытых источников. Кроме того, лаборатория провела собственное полевое исследование, включающее анкетирование и опрос.

В обзоре предлагается определение роботов, согласно которому робот обладает тремя свойствами: способностью чувствовать окружающий мир или его элементы (используя сенсоры), способностью понимать и обрабатывать получаемую информацию о внешнем мире, создавая и адаптируя модель окружающего мира и своего поведения, а также умением действовать, изменяя окружающий мир в соответствии с моделью своего поведения. «Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, то устройство не является роботом», — говорится в документе.

Обзор включает классификацию роботов и описание основных трендов развития мирового рынка. Направлениями, которые к 2020 г. составят основу рынка промышленной и сервисной робототехники, эксперты лаборатории Сбербанка считают: коллаборативные промышленные роботы-манипуляторы, логистические системы (например, внутри цеха), беспилотные транспортные (воздушные и наземные) средства доставки ценностей, персональные роботы-ассистенты и промышленные экзоскелеты для уменьшения усталости и увеличения производительности труда сотрудников.

В документе также есть перечень основных мировых робототехнических компаний с их описанием. Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке восемь — японские, а остальные пять компаний — из Евросоюза. В обзоре опубликована карта российской робототехники, в которой перечислены все отечественные компании, ведущие исследования и разработки в области робототехники. Со многими из них Сбербанк уже установил партнерские отношения.

Обзор также является обоснованием направлений, выбранных Сбербанком для развития. В настоящее время в лаборатории Сбербанка разрабатывается роботизированный участок пересчета наличных денег, проводятся испытания летательных аппаратов для перевозки ценных грузов, промышленных экзоскелетов и персональных ассистентов.

С полным текстом аналитического обзора мирового рынка робототехники можно ознакомиться на сайте Сбербанка.