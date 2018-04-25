«АТОЛ» инвестирует в разработчика облачных решений для малого бизнеса

«АТОЛ» сообщил о приобретении 24,1% в капитале компании Qasl.

Qasl – это молодой и перспективный разработчик облачных сервисов для малого бизнеса, выполняющего кассовые расчеты с населением. Программные продукты Qasl – это набор инструментов для рабочего места кассира, анализа и прогнозирования продаж, оптимизации товарных запасов, организации работы персонала, в том числе CRM-система. Для управления сервисами используется личный онлайн-кабинет, к которому можно подключиться через смарт-терминал или другое мобильное устройство.

Участие в капитале Qasl отвечает общей стратегии развития «АТОЛ», ориентированной на быстрорастущие сегменты бизнеса, в частности, на малые предприятия торговли, общепита и сферы услуг. Согласно требованиям 54-ФЗ, многие из них должны будут внедрить новые технологии фискализации в 2018 или 2019 году, поэтому нуждаются в бюджетных и эффективных кассовых решениях. Инвестиции в Qasl позволят «АТОЛ» не просто усовершенствовать и расширить функционал программного обеспечения разработчика, а предложить предпринимателям качественный комплексный продукт, повышающий эффективность их бизнеса.

«В ближайшие годы облачная автоматизация по модели SaaS будет в числе основных драйверов развития малого бизнеса. ИТ-разработчикам нужно учитывать это и готовиться к завтрашнему дню уже сегодня. Начало совместной работы с Qasl стало одним из значимых шагов «АТОЛ» в данном направлении, – сказал Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании «АТОЛ». – Важно, что команда Qasl сохранит независимость и продолжит воплощать в жизнь собственное видение кассовых решений, а АТОЛ – обеспечит необходимые для этого инвестиции. В свою очередь, бизнес-пользователи получат комплексные продукты, не требующие дополнительных затрат на настройку и внедрение. Мы верим, что именно такой вариант партнерства является взаимовыгодным и продуктивным».

«Совместная работа с «АТОЛ», лидером на рынке контрольно-кассовой техники, позволит значительно расширить круг пользователей облачных продуктов Qasl. При этом мы сможем получить более емкую и разностороннюю обратную связь от предпринимателей. А значит, улучшить существующие решения, сделав их более удобными, выгодными и эффективными инструментами для управления бизнесом», – отметил Сергей Золотников, директор по продукту компании Qasl.

Уже в мае «АТОЛ» и Qasl планируют выпустить свое первое «коробочное» решение на базе «АТОЛ Sigma 10». Это смарт-терминал, по ряду параметров не имеющий аналогов на российском рынке. Он предназначен для предприятий розничной торговли, общепита и сферы услуг с повышенной проходимостью на кассовом месте.