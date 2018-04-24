«ИСТА-Системс» объявила об интеграции VOCORD FaceControl с системой ISTIMA-RTLS

Биометрическая система распознавания лиц VOCORD FaceControl компании «Вокорд» – разработчика интеллектуальных систем видеонаблюдения, биометрической идентификации и компьютерного зрения – получила дополнительную функциональность дистанционного оповещения служб безопасности через мобильные устройства. Данная возможность реализована посредством интеграции с системой реагирования и позиционирования ISTIMA-RTLS, разработанной компанией «ИСТА-Системс».

На основе VOCORD Android SDK «ИСТА-Системс» разработала приложение для мобильных и однокомпонентных устройств на платформе Android, интегрировав систему реагирования и позиционирования ISTIMA-RTLS и систему дистанционного биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl.

Созданное решение позволяет передавать тревожные извещения и сигналы управления сотрудникам ГБР (групп быстрого реагирования), поступающие от системы видеоидентификации лиц и других систем видеоаналитики (оставленные предметы, проход в запрещенную зону и др.). При передаче оповещений учитывается местоположение сотрудников ГБР, что сокращает время их прибытия. Когда установленная на объекте камера распознает лицо человека, находящегося в «черном списке», охраннику, который находится ближе всего к месту события, приходит тревожное сообщение. Место обнаружения и маршрут отображается на плане здания или территории.

Местоположение сотрудников службы безопасности определяется посредством носимых терминалов по wi-fi точкам доступа, bluetooth маячкам (BLE ibeacon), либо, за пределами помещения с использованием GPS/ГЛОНАСС позиционирования.

«Наше сотрудничество с компанией Вокорд носит долгосрочный взаимовыгодный характер. Мы занимаемся внедрением комплексов физической защиты на крупных и средних объектах на территории всей страны и за рубежом. В число наших заказчиков входят государственные структуры федерального уровня, которым мы предлагаем системы с лучшими техническими характеристиками, такие как VOCORD FaceControl. Наше совместное решение представляет собой удобный инструмент, объединяющий в себе функционал видеоаналитики, реагирования и позиционирования, что важно для обеспечения безопасности сложных объектов», – отметили в компании «ИСТА-Системс».

«Важность интеграции дистанционного распознавания лиц VOCORD FaceControl с системой реагирования и позиционирования ISTIMA-RTLS заключается в том, мы убрали «привязку» к рабочему месту оператора и больше нет необходимости постоянно находиться перед монитором. Система автоматически оповестит тех сотрудников, патрулирующих помещение, кто быстрее отреагирует на тревогу. Для больших объектов это существенное повышение мобильности и быстроты групп быстрого реагирования. Мы предлагаем заказчику полностью готовое тиражируемое решение, которое помогает спецслужбам обеспечивать превентивную безопасность крупнейших, в том числе стратегических, объектов всей страны», – отметили в компании Вокорд.