ВТБ перевел ИТ-инфраструктуру на новую модель катастрофоустойчивости

ВТБ перевел основные ИТ-системы обслуживания розничного бизнеса банка на новую катастрофоустойчивую модель, которая гарантирует работоспособность и полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет», российским системным интегратором.

Переход розничного бизнеса банка на модель катастрофоустойчивости за счет размещения и резервирования ключевых бизнес-систем в двух территориально распределенных дата-центрах стал важным шагом для обеспечения бесперебойной работы основных ИТ-систем банка.

Сергей Баранов, руководитель департамента информационных технологий ВТБ, старший вице-президент, отметил: «Учитывая современные риски, для банка очень важно гарантировать надежность хранения данных в любой ситуации. Новая модель катастрофоусточивости позволяет не прерывать рабочие процессы в случае нештатной ситуации. В результате мы повысили надежность ИТ-инфраструктуры и обеспечили необходимую стабильность функционирования банковских сервисов».

На первом этапе проекта эксперты интегратора «Инфосистемы Джет» провели аудит всех информационных систем, обслуживающих розничный бизнес банка, а также разработали проектное решение по их резервированию на базе двух дата-центров, расположенных в 40 км друг от друга. Обе площадки являются активными, и в штатном режиме можно использовать ресурсы любой из них. В периоды пиковых нагрузок банк может поддерживать высокую доступность своих сервисов, не увеличивая время ожидания для клиентов и сотрудников.

Сохранность данных обеспечена на большинстве критичных систем, включая АБС, систему противодействия мошенничеству, процессинг, CRM и систему дистанционного банкинга, обеспечивающую онлайн-подключения физических лиц.

Это значит, что в случае нештатной ситуации записанная в базы данных аварийной площадки информация будет задублирована в резервном дата-центре без каких-либо потерь.

«Гарантированная стабильная работа всех систем банка без каких-либо сбоев – это первостепенная задача для ИТ, ведь клиенту в любой момент может понадобиться тот или иной банковский сервис. За первые месяцы проекта мы смогли перевести несколько десятков ключевых для бизнеса систем на новую модель и в настоящее время продолжаем обеспечивать резервирование ряда других информационных систем банка», – сказал Вадим Соколов, директор департамента по работе с банками «Инфосистемы Джет».