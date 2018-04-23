«Сетелем Банк» автоматизировал процессы юридического подразделения с помощью Docsvision

«Сетелем Банк» автоматизировал операции юридического подразделения банка. Проект реализовала компания «Диджитал Дизайн» совместно с сотрудниками банка.

Новая система предназначена для хранения и учета юридических документов компании — исков и административных дел. Она полностью интегрирована в СЭД на базе Docsvision, которая с 2014 г. служит центральной системой управления документооборотом «Сетелем Банка».

«Положительный опыт работы в Docsvision сыграл не последнюю роль при выборе решения для автоматизации претензионно-исковой деятельности. Мы выбирали из нескольких готовых продуктов, представленных на рынке другими поставщиками, задумывались о разработке собственной программы, но выбрали вариант расширения функциональности СЭД на базе Docsvision с помощью "Диджитал Дизайн", поскольку нам было важно сохранить единые стандарты при работе с документами, — сказала Директор Правого департамента «Сетелем Банка» Анна Куликова. — Мы рассчитываем, что новый инструмент избавит наших юристов от рутинных операций и сократит время обработки исков».

Проект по разработке «Системы учета и хранения исков и административных дел» начался c полного обновления платформы Docsvision до версии Docsvision 5.4, которая обладает рядом преимуществ, обеспечивает возможность автоматизировать различные внутренние бизнес-процессы и повышает производительность работы.

Итогом проекта стало новое решение на базе существующей СЭД, которое позволяет юристам Банка осуществлять контроль за приемом и регистрацией исковых заявлений и административных дел, а также отслеживать ход исполнения поручений по ним. Кроме того, пользователи получили новый удобный инструмент — модуль «Конструктор отчетов» для построения отчетов по претензионной работе в заданном формате (html, pdf, xcel, word) и с нужным форматированием на базе данных Docsvision, а также инструмент построения отчетов Microsoft SQL Reporting Services.