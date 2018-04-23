RCNTEC выпустил новую версию ПО для Smart-PDU RPCM

RCNTEC, российский разработчик горизонтально-масштабируемых решений и инфраструктурного оборудования, объявил о выпуске новой версии ПО для модуля удаленного управления питанием RPCM (Resilient Power Control Module) - RPCM Software 0.7.1.

Smart PDU RPCM объединяет в себе удаленное управление (WEB/SSH/SNMP/REST API), защиту от короткого замыкания на каждой розетке, АВР (Автоматический ввод резерва), диагностику корректно подключенного заземления, защиту от пожаров и задаваемые задержки при подаче электропитания для корректного запуска инфраструктуры.

Новая версия ПО открывает возможность автоматически перезапускать подключенное через RPCM оборудование. Эта функция позволяет добытчикам криптовалюты автоматически перезагружать оборудование для майнинга при падении хэшрейта ниже ожидаемых значений и избавляет от убыточных простоев.

Также теперь RPCM'ы могут перезагружать серверы на основании мониторинга потерь ICMP ping'ов, недоступности TCP портов и даже на основании снижения потребления электроэнергии, которое может произойти при зависании или сбое операционной системы. Это поможет предприятиям с распределенной структурой значительно снизить время недоступности удаленных объектов и стоимость решения проблем.

Разработчики RCNTEC реализовали оповещение по SMTP для клиентов, предпочитающих получать уведомления по электронной почте. Для тех, кто использует централизованные системы мониторинга, реализована функциональность SNMP Trap'ов. Максимально простым стало обнаружение RPCM'ов, находящихся рядом в сети – это можно сделать в веб-интерфейсе и в командной строке. Для упрощения конфигурации RPCM'ов в клиентских системах мониторинга, в новой версии ПОа реализовано автоопределение SNMPv3 EngineID. Для удобства пользователей в веб-интерфейсе реализован просмотр и поиск по логам. Чтобы повысить безопасность удаленного доступа к Smart-PDU RPCM, в обновленной версии реализована поддержка шифрованного (https) доступа к веб-интерфейсу. Также в версии 0.7.1 стали доступны для скачивания прямо из веб-интерфейса RPCM вся документация и MIB файлы. В RPCM Software 0.7.1 исправлены обнаруженные в ранних версиях ошибки.