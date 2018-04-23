QTECH представила новое оборудование спектрального уплотнения для банковского сектора

QTECH, российский разработчик сетевого и телекоммуникационного оборудования для операторов связи и корпоративного рынка, представил новое оборудование спектрального уплотнения для банковского сектора.

Активное внедрение новых онлайн-сервисов и мобильных клиентских приложений разного уровня влечет за собой увеличение нагрузки на опорную сеть банка. Особенно важны задачи по объединению офисов в единое информационное поле или организации дата-центров. Зачастую технический департамент банка решает колоссальные по сложности и масштабу задачи по организации передачи данных с резервированием и спектральным уплотнением в условиях оптических городских сетей (Metro-сети).

На сегодняшний день плотность застройки зданий настолько велика, что существующие ВОЛС уже «заполнены» и прокладывать новые оптические волокна (ОВ) не представляется возможным. Для разрешения именно таких проблем применяется технология xWDM (спектральное уплотнение).

По заявлению QTECH, линейка спектрального уплотнения серии QWM-8000 способна покрыть технические потребности заказчика в полном объеме.

Использование технологий спектрального уплотнения на основе AWG позволяет реализовать емкость оптической транспортной сети до 48 каналов C-диапазона. Поддержка всех типов клиентских сервисов, будь то FiberChannel (4/8/10GFC), синхронная цифровая иерархия SDH (STM1/STM4/STM16) или Ethernet (от 10Мб/с до 10Гб/с) открывает для заказчиков широкие возможности применения нашего оборудования на своих сетях связи. Отказоустойчивость линейки оборудования достигается благодаря поддержке горячего резервирование как по питанию (1+1), так и за счет плат резервирования: оптической линейной защиты (OLP) и OEO-плат с резервированием на линейной стороне. Дополнительным преимуществом линейки является реализованная в ней поддержка EDFA усилителей с Blue/Red фильтрами. Если раньше спектральное уплотнение строилось на двухволоконной схеме, то сегодня наличие EDFA-усилителей с Blue/Red фильтрами позволяет использовать лишь одно волокно для организации ВОЛС.