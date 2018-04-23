Netis Systems поставила коммутаторы для криптофермы Russian Mining Center

Netis Systems поставила партию неуправляемых коммутаторов netis ST3124 и netis ST3124P для одной из крупнейших криптоферм в России — Russian Mining Center (RMC), развёрнутой на территории автозавода «Москвич». Общее количество коммутаторов netis обеспечивающих функционирование криптофермы — более 300 штук, подключено около 7500 LAN-портов.

По данным компании, заказчик отмечает качество и надежность работы коммутаторов netis, обеспечивающих функционирование ИТ-инфраструктуры фермы в режиме 24/7.

«После закупки пробной партии и проведённого тестирования, мы убедились в надёжности коммутаторов netis. Надежность и отказоустойчивость — это основные критерии, по которым мы выбираем оборудование для ИТ-инфраструктуры майнинговых мощностей нашего комплекса», отметил Владимир Казаков, специалист по эксплуатации «Радиус Груп», (холдинг Russian Mining Center).

«Стремительный рост курса криптовалют в 2017 году привел к появлению крупных игроков на этом рынке, нуждающихся в надежном оборудовании, и мы рады, что нам удалось принять участие в проекте по обеспечению функционирования крупнейшей криптофермы. Для нас это ещё одно подтверждение конкурентных преимуществ устройств netis и открытие новой ниши на B2B-рынке. Реализация подобных проектов стала возможна для нас благодаря открытию официального представительства в России». — отметил Михаил Шкаленко, региональный директор Netis Systems в России и СНГ. — «Благодаря оптимизированной информационной логистике и оперативной технической поддержке мы предлагаем уникальные решения, доработанные отдельно под каждый проект, что неоднократно отмечалось заказчиками. В современной сложной экономической ситуации также большую роль играет ценовое преимущество SMB устройств netis в сравнении с конкурентами».