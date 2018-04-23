KDL запустила телемедицинские консультации

KDL, федеральная сеть медицинских лабораторий, запустила телемедицинские консультации по лабораторной диагностике с помощью сервиса «Онлайн Доктор», принадлежащего «Мобильным Медицинским Технологиям» (ММТ). Первые консультации состоялись 23 апреля.

Врачи лабораторий диагностики KDL будут проводить дистанционные консультации по назначению и интерпретации результатов анализов, в том числе по вопросам генетических исследований. В лабораторной сети работают более 50 врачей, предоставляющих информацию по различным видам лабораторных услуг. Записаться на онлайн-консультацию к врачу KDL можно через сервисы «Педиатр 24/7» и «Онлайн Доктор». Телемедицинские консультации будут доступны для жителей всей России, без привязки к часовым поясам.

Лаборатории и медицинские производственные комплексы, где проводятся сами исследования, располагаются в 13 регионах страны. На сегодняшний день это самое большое количество собственных лабораторий среди подобных сетей в России. Компания насчитывает более 200 медицинских офисов и более 2,5 тыс. корпоративных клиентов.

«Услуги по консультациям доступны по всей России, в любой точке страны, где есть доступ к интернету, – сказал директор по маркетингу KDL Тимур Морозов – При этом стоимость услуг для пациента при дистанционной консультации примерно на 20% меньше, чем обращение к специалисту "оффлайн". Телемедицина также позволяет экономить время и сокращать затраты на транспорт. Такой подход существенно ускорит процесс получения необходимой помощи».

Сеть KDL также предоставляет пациентам возможность подать заявку на выезд мобильной медицинской бригады на дом и получить скидку на свои услуги. Результаты обследования будут интегрированы в виртуальный личный кабинет пациента в сервисах ММТ.

«Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с клиническими лабораториями. Включение в спектр наших услуг возможности проконсультироваться с врачом по лабораторной диагностике, в том числе по вопросам генетических исследований - это новый шаг к созданию сервиса, где будут представлены абсолютно все возможные медицинские специалисты», – отметил Денис Юдчиц, сооснователь и гендиректор ММТ.

На сегодняшний день в сервисе «Онлайн Доктор» консультируют более 150 врачей 40 медицинских специальностей. Консультации врачей KDL будут включены в различные страховые продукты, список которых пока не раскрывается. ММТ работает с крупнейшими страховыми компаниями России, такими как ВТБ Страхование, ВСК, РЕСО Гарантия, ALLIANZ и другими, продукты компании также продаются в розничных сетях «М.Видео».

В ближайшее время запланирована интеграция решения KDL в другие телемедицинские платформы.