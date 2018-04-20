«Байкал Сервис» внедрил штрихкодирование документов на груз

«Байкал Сервис», один из крупнейших отечественных грузоперевозчиков, сообщил о внедрении штрихкодирования документов на груз.



Как комментируют в компании, это стало логичным шагом после внедрения QR-кодирования грузов во всей региональной сети компании. В настоящий момент на бизнес-карте ТК «Байкал Сервис» более 200 городов доставки. Обширная география маршрутов позволяет быть в числе лидеров по скорости перевозок, но при этом требует дополнительной точности и контроля на всех логистических этапах, в частности – при перемещении сопроводительных и возвратных документов на отправки.

«Новый сервис с использованием системы штрихкодирования сводит к минимуму количество ошибок, делает процесс документооборота прозрачным и простым, – отметил руководитель отдела аналитики департамента информационных технологий ТК «Байкал Сервис» Роман Юскаев. – Для нас важно предложить нашим клиентам не только высокое качество главной услуги – сборных грузоперевозок, но сделать весь сервис на разных этапах максимально удобным».