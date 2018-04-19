«Тюменьэнерго» перешла на электронный документооборот с клиентами

«Тюменьэнерго», дочерняя организация «Россетей», крупнейшая в Западной Сибири и вторая по величине в России распределительная сетевая компания, перешла на электронный документооборот с клиентами. Подать заявку и заключить договор на технологическое подсоединение к электросетям теперь можно онлайн – благодаря интеграции Synerdocs и SAP. Новое решение используют жители Тюменской области и Ханты-Мансийского АО.

«Обратиться в компанию можно двумя способами: прийти в офис или на сайте «Тюменьэнерго». Причем отправить заявку онлайн можно было и раньше – через личный кабинет, – сказал руководитель проектов Synerdocs Максим Соловьев. – Однако на данном этапе преимущества этого способа для клиента заканчивались – после подачи заявки его просили приехать в офис и подписать документы вручную».

Чтобы исключить неудобство, в «Тюменьэнерго» решили перевести всю документацию по техническому подсоединению в электронный вид. На ситуацию повлиял еще один факт – аналогичную задачу всем дочерним организациям поставило ПАО «Россети» (приказ №148 «О создании благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса»).

В апреле 2017 г. началось внедрение интеграционного решения SAP и Synerdocs. Благодаря нововведению удалось развить функционал SAP ERP и личного кабинета на сайте «Тюменьэнерго». Теперь онлайн-сервис поддерживает технологию электронной подписи и позволяет подключиться к сетям, фактически не выходя из дома. В личном кабинете также можно оплатить услугу, подписать договор, отследить статус рассмотрения документов, получить обратную связь.

Изменения коснулись как потенциальных потребителей электроэнергии, так и сотрудников «Тюменьэнерго». Сегодня к Synerdocs подключены все филиалы компании – они получают заявки быстрее, напрямую из сервиса. Обращения распределяются между ними автоматически – в зависимости от данных о районе подключения, указанных в заявке.

«Обмен электронными документами с клиентами стартовал в «Тюменьэнерго» в январе 2018 г. В марте полный функционал личного кабинета стал доступным и для юридических лиц. Но это еще не все – сегодня компания рассматривает сервис для других задач, в том числе взаимодействия с контрагентами», – отметил Максим Соловьев.