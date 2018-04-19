ТТК выходит на рынок виртуальных АТС

«Транстелеком» (ТТК) объявил о запуске нового продукта «Виртуальная АТС». Корпоративным клиентам ТТК теперь доступен полный функционал автоматизированных телефонных станций без необходимости дорогостоящих внедрений.

Сервис «Виртуальная АТС» обеспечивает весь спектр функций полноценной офисной телефонной станции: систему IVR, сценарии обработки вызовов, возможность записи разговоров, аудиоконференцсвязь, личный кабинет со статистикой вызовов, короткие номера сотрудников. В продукт включены готовые модули для интеграции с самыми популярными CRM-системами.

«Виртуальная АТС» от ТТК выступает выгодной альтернативой классическим телефонным станциям благодаря тому, что не требует капитальных вложений и наличия в штате специально обученного персонала. Функциональное развитие и круглосуточная поддержка продукта предоставляются бесплатно, а все возможности продукта становятся доступны клиенту сразу после подключения. ТТК предлагает три вида тарифных планов на использование виртуальных АТС, стоимость самого доступного составляет 490 рублей в месяц.

«Продукт, который мы выпускаем на рынок, обладает большим потенциалом для решения бизнес-задач клиентов. Интеграция с CRM, глубокая аналитика, функции заказа обратного звонка из очереди, SMS-оповещения делает нашу виртуальную АТС полноценным инструментом управления продажами. Возможность интеграции АТС с уже работающей CRM позволяет оценивать эффективность работы отдела продаж, контролировать и улучшать качество работы call-центра. Готовые модули интеграции с популярными коллтрекинг-системами обеспечивают широкие возможности по управлению эффективностью рекламных кампаний», - отметил Александр Дубинин, руководитель департамента по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании ТТК.

В настоящий момент услуга «Виртуальная АТС» от ТТК доступна корпоративным клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Перми, Кемерово, Калининграде, Тюмени, Астрахани, Волгограде, Кургане, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Уфе, Челябинске, Хабаровске, Улан-Удэ, Балаково, Вольске, Марксе и Фролово. В будущем география услуги будет расширена.