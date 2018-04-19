«Ростелеком» сообщил о бессбойной работе системы видеонаблюдения в период досрочного ЕГЭ-2018

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев на досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) и полностью готова к работе в основной период. Для проведения досрочного ЕГЭ было задействовано в общей сумме за все дни экзаменов 19 485 камер. Всего за досрочный период система видеонаблюдения осуществила 228 542 часов трансляций с видеокамер, что в два раза больше чем в предыдущем году.

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал smotriege.ru. С каждым годом его функциональность дорабатывается: в 2018 г. на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения заданий кураторами ситуационных центров в отношении онлайн наблюдателей.

Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на было зарегистрировано более 5 тыс. пользователей.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 г. сопоставимо с количество звонком в 2017 г.

«Ростелеком» организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ уже пять лет. За это время компания оптимизировала сервис. Во время проведения досрочного ЕГЭ в этом году система видеонаблюдения функционировала в штатном режиме, что подтверждает ее полную готовность к основному периоду ЕГЭ», – сказал при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко.

Специалисты «Ростелекома» в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. На досрочный период проведения экзаменов DDOS-атаки не были зафиксированы.

Экзамены досрочного периода прошли с 21 марта по 11 апреля в 84 субъектах РФ, было задействовано 245 пунктов проведения экзаменов, подготовлено более тысячи аудиторий. Контроль за ходом ЕГЭ осуществляли более тысячи федеральных общественных наблюдателей, около 400 онлайн-наблюдателей, 18 федеральных экспертов.

Количество участников досрочного периода ЕГЭ-2018 составило более 23 тыс. человек. Сдавать госэкзамены в основной период будут порядка 724 тыс. человек.

При проведении ЕГЭ в этом году более 25 тыс. аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.

Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 15 сентября, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тыс. пользователей.

В работе над проектом принимают участие более 5 тыс. сотрудников компании, организовано 2 тыс. мобильных бригад.