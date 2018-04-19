Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО

Nexign («Петер-Сервис») объявил сегодня о включении продукта Сonnectivity Management Platform (платформа управления подключениями) в Единый реестр российских программ для электронных и вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России.

Сonnectivity Management Platform (CMP) — новое наименование российской программной платформы Единый центр управления и мониторинга М2М, позволяющей реализовывать мониторинг и контроль над подключенными устройствами клиентов оператора связи. Продукт класса интернет вещей для клиентов телеком-компаний в любых B2X сегментах (транспортные и логистические компании, ТЭК, банки, ритейл, ЖКХ, финансовый сектор).

Сonnectivity Management Platform предоставляет клиентам операторов связи набор инструментов для контроля и управления IoT-устройствами. Продукт позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние распределенных устройств, управлять ими на уровне BSS или инфраструктуры и обнаруживать любые проблемы при подключении к сети.

Возможности платформы дополнены встроенными функциями аналитики, что снижает затраты на обслуживание и открывает перед компаниями новые возможности для монетизации IoT-абонентов. Еще одна важная характеристика — формирование развернутой отчетности о потребляемых услугах связи и работоспособности IoT-оборудования в реальном времени.

Для решения вопросов безопасности разработаны функции работы с IMEI — идентификаторами мобильного оборудования. Каждое подключенное устройство имеет свой уникальный номер IMEI, и он связывается на платформе с установленной в него SIM-картой. В случае перестановки SIM-карты в другое устройство, система мгновенно оповестит пользователя об изменении IMEI или заблокирует работу SIM-карты, в зависимости от установленных настроек.

«Отличительная особенность нашей платформы в том, что это полностью российский софт — мы с «нуля» написали ПО, которое отвечает всем отраслевым стандартам. Платформа была разработана в тесном сотрудничестве со специалистами «Мегафона», и сегодня решение успешно эксплуатируется у коллег. Включение продукта в росреестр укрепляет позиции нашей компании на российском рынке интернета вещей и открывает новые возможности при участии в тендерах и официальных конкурсах государственных компаний», — отметил Олег Ризаев, руководитель направления Интернет вещей компании Nexign.

«Мегафон» традиционно является лидером инноваций на российском телеком-рынке. Интернет вещей – одно из приоритетных для нас направлений развития. На конец 2017 года наша доля рынка составила порядка 37%, а к концу 3 квартала мы стали лидером по мобильной выручке и абонентам среди операторов. «МегаФон» не первый год предлагает как платформенные IoT-решения, подходящие для клиентов любой отрасли, так и решения, ориентированные на специфические отраслевые потребности. Эффективность наших решений подтверждена независимыми экспертами – например, M2M-платформа была признана экспертами iKS – Consulting как наиболее простая и удобная в эксплуатации среди аналогичных решений операторов. Мы гордимся результатами нашей планомерной работы, и, безусловно, не планируем останавливаться на достигнутом», – отметил Павел Иванченко, руководитель по внедрению и развитию M2M и IoT — решений корпоративного бизнеса компании «Мегафон».

Компания Nexign ведет деятельность не только на российском рынке интернета вещей, но и осваивает международные рынки, предлагая клиентам решения, созданные исключительно силами российской инженерной школы по лучшим мировым стандартам.

В июне 2017 в реестр отечественного ПО были включены другие продукты компании Nexign: «PETER-SERVICE BIS» — автоматизированная система расчетов; Online Charging System — комплексное решение для обеспечения контроля баланса и управления услугами в режиме реального времени; «PETER-SERVICE RSS» — инструмент для управления взаиморасчетами с роуминговыми партнерами; «PETER-SERVICE ITC» — решение для обеспечения взаиморасчетов; Partner Relationship Management (PRM) — система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга.