МТС и «Медси» запустили телемедицинскую платформу SmartMed

МТС и Группа компаний «Медси» объявили о стратегическом сотрудничестве с целью развития на рынке цифровой медицины и запуске телемедицинской платформы SmartMed, на базе которой планируется развивать комплекс продуктов и услуг цифрового здравоохранения.

Первым совместным продуктом компаний стало одноименное приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты в защищенном сегменте «облака» #CloudMTC с моментальным доступом со смартфона. Приложение позволяет получать консультации с врачами МЕДСИ по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира; вызывать врача на дом, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы в клиники МЕДСИ; хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах «Медси», история обращений за консультациями онлайн и офлайн (с момента регистрации в SmartMed), все сохраняемые пациентом или направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.

К телемедицинской программе МТС и «Медси» уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей – аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20.

Персональные данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности, аттестованных по требованиям ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю), в том числе системы сертифицированной криптографической защиты каналов связи, антивирусной защиты, противодействия угрозам несанкционированного доступа и анализа уязвимостей.

«Сегодня мы представляем телемедицинскую платформу, которая станет основой для развития стратегического для МТС направления цифрового здравоохранения. Наша задача – развитие превентивной медицины, медицины здоровья, формирование просвещённого пациента. Мы уже изучаем возможности внедрения решений в области ранней диагностики, онлайн-мониторинга состояния здоровья, развития системы автоматического анализа данных и персональных рекомендаций пациенту, – отметил президент МТС Алексей Корня. – При этом мы поддерживаем российские разработки в области медицины, в том числе активно сотрудничаем с вузами и технологическими стартапами: МТС открыла магистерскую программу по телемедицине в Московском политехническом университете, запустила направление цифровой медицины в акселераторе MTS Startup Hub и инициировала совместно с Высшей школой экономики исследования на тему готовности общества к внедрению телемедицины. Результаты исследований подтверждают наши оптимистичные прогнозы по развитию цифровой медицины в России в ближайшие годы».

«Развитие телемедицинских технологий открывает доступ к качественной медицинской помощи широкому кругу пациентов, в том числе и в регионах, небольших городах и поселках. Сегодня мы рады представить наше совместное телемедицинское решение с компанией МТС – телемедицинское приложение SmartMed. Этот уникальный продукт в сегменте digital health, объединяющий в себе медицинскую экспертизу МЕДСИ и опыт МТС, является примером инновационных синергий между компаниями Группы АФК «Система». С принятием закона о телемедицине высокие профессиональные компетенции, передовой медицинский опыт и широкий спектр специализаций врачей МЕДСИ станут еще ближе к пациентам. Наши специалисты гарантируют качество лечения пользователям SmartMed, как и всем пациентам сети клиник МЕДСИ. Получив консультацию через приложение SmartMed, пациент может записаться к данному специалисту также и на очный прием. В наших клиниках к услугам пациентов - новейшее оборудование и лучшие передовые технологии, чтобы, обращаясь к нам, каждый был уверен, что его здоровье в надежных руках профессионалов», - отметила президент Группы компаний «Медси» Елена Брусилова.

Приложение SmartMed ориентировано на ряд ситуациий. Профилактика заболеваний: как не простудиться в холодный сезон, как предотвратить обострение хронических заболеваний, как избежать частых головных болей и т.п. Консультация по характеру заболевания: врач поможет подготовиться к очному приему и определить, к какому специалисту записаться и какие исследования провести предварительно. Расшифровка анализов: не нужно идти в клинику, чтобы узнать результаты исследований. Консультация по ранее назначенной терапии с лечащим врачом, у которого пациент был на приеме в клинике. Второе мнение: не выходя из дома, можно получить альтернативную оценку здоровья. Мониторинг: лечащий врач сможет отслеживать показания с носимых устройств, реагировать на критичные отклонения, давать рекомендации по корректировке нагрузки (например, спортивной) и пр. Общие вопросы ухода и wellness: как правильно купать ребенка; как вести себя с пожилыми близкими, ограниченными в движении; какие бывают схемы питания и другие.

Приложение SmartMed доступно всем абонентам российских операторов связи, его можно скачать в App Store и Google Play. Стоимость онлайн-консультации в приложении составляет 550 руб. В течение месяца, до 19 мая включительно, все дистанционные консультации через SmartMed бесплатны.