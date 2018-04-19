Mail.Ru Cloud Solutions обновила интерфейс для работы с виртуальными машинами

Mail.Ru Group представила новый интерфейс и несколько важных обновлений облачной B2B-инфраструктуры Mail.Ru Cloud Solutions. Теперь пользователи MCS могут совершать базовые операции в пару кликов и управлять своими данными с помощью расширенной панели инструментов

В MCS полностью обновился интерфейс создания виртуальных машин и управления ими. Воспользовавшись мастером запуска виртуальных машин, пользователи могут в пару кликов совершать базовые операции: создавать виртуальные машины и подключаться к ним, а также останавливать и удалять их. Для расширенного управления MCS и тонкой настройки сервисов по-прежнему доступна панель Horizon – веб-интерфейс, который позволяет управлять сервисами OpenStack.

Теперь к аккаунту MCS можно привязать банковскую карту для своевременного автоматического пополнения баланса. Автопополнение обеспечит бесперебойную работу сервисов без необходимости следить за состоянием счета. Оплата по безналу была доступна уже в самой первой версии сервиса.

Также, максимально обновлен интерфейс для скачивания и загрузки файлов в объектное хранилище. Обновленный интерфейс

MCS выводит удобство при работе с файлами на качественно новый уровень, который ранее на рынке IaaS-решений можно было получить только при использовании стороннего ПО. Например, загрузить объекты в хранилище можно перетаскиванием, или выбрав нужные файлы из списка. Добавлена возможность автоматически создавать публичные ссылки на файлы в своем домене. Наконец, реализована возможность добавления администраторов для совместного управления проектами.

«Облачная IT-инфраструктура — современный инструмент, позволяющий сделать бизнес гибче и экономически эффективнее: клиент в любой момент времени может увеличить потребляемые ресурсы, а также уменьшить их количество, сокращая тем самым расходы на закупку, эксплуатацию и простой своих серверов. Задача MCS - снять с владельца бизнеса головные боли, рожденные неожиданными проблемами в IT и позволить ему сконцентрироваться на главном. Новый интерфейс позволяет в разы сократить время на все ключевые операции с инфраструктурой», – отметил руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.Ru Group Егор Ганин.

Облачная инфраструктура Mail.Ru Cloud Solutions позволяет арендовать виртуальные серверы, эффективно организовать работу с часто используемыми «горячими» данными и надежно сохранить файлы, которые запрашиваются редко.