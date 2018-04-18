Teleport объявил о создании блокчейн-решения для медиаиндустрии

Teleport Global AG, швейцарский эксперт в области распределенной доставки видеопотока для интернет-вещания, объявил о создании блокчейн-решения для медиаиндустрии.



Использование блокчейн-технологии в решении Teleport логично вытекает из сути главного продукта компании, который был разработан с целью снижения нагрузки при онлайн-трансляциях в часы пик на традиционные CDN благодаря перераспределению ее в P2P. Доставка качественного видеоконтента огромному количеству потребителей была и остается глобальным вопросом. Особенно с возникновением новых форматов (4K, VR, 360O и т.д.) и ростом объема трафика, необходимого для их доставки, это является одной из «проблем тысячелетия».

Для наиболее качественного обеспечения емкости распределенной сети необходимо использование не только активных узлов зрителей, смотрящих трансляцию, но и максимального количества активных нод в принципе. Этого можно достичь с помощью блокчейна путем привлечения потенциальных участников на роль узлов ретрансляции даже в момент, когда они сами не являются зрителями, вознаграждая их криптовалютой пропорционально использованию их исходящего трафика для целей сети.

Таким образом, Teleport предоставит возможность любому пользователю сдать в аренду свой простаивающий интернет-канал на любом устройстве для того, чтобы доставить видеотрафик до соседей или людей в своем городе и за это заработать криптовалюту. По сути, это решение позволяет огромному количеству людей зарабатывать деньги, ничего для этого не делая.

По мнению компании, технология Teleport уже хорошо зарекомендовала себя на российском рынке – она помогает медиакомпаниям (онлайн-кинотеатрам и телеканалам с интернет-вещанием) доставлять видеоконтент в часы пик с высочайшим качеством до большого числа зрителей, а также снижать бюджет на доставку контента в несколько раз за счет переноса большей части трафика в распределенную P2P сеть.

Все, что нужно сделать онлайн-кинотеатру или телеканалу с интернет-вещанием для того, чтобы начать пользоваться преимуществами решения Teleport – это разместить всего пару строчек кода перед медиаплеером на сайте и за 15 минут осуществить необходимые настройки. Результатом становится кратное снижение трафика и существенная экономия на трансляции с потенциалом роста качества.

В стратегию компании Teleport Global AG входит многолетнее, активное развитие технологии блокчейн на международных рынках, поэтому компанией было принято решение открыть головной офис Teleport Global AG в г. Цуг (Швейцария), международно признанном центре блокчейн компетенций, который носит название CryptoValley. Teleport Global AG также входит в единую группу компаний вместе с ООО «Телепорт Русь», которое является резидентом инновационного центра «Сколково». Центральный офис научных исследований и разработок располагается на базе ООО «Телепорт Русь» в г. Перми.