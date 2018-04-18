«Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018»

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех представила номенклатуру пассивных и активных компонентов в рамках профильной выставки «ЭкспоЭлектроника-2018», которая проходит 17-19 апреля в МВЦ «КрокусЭкспо».

В экспозицию холдинга включены изделия пензенского НИИ электронно-механических приборов - толстопленочные и тонкопленочные, фольговые и проволочные наборы резисторов, в том числе мощные и для печатного монтажа, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, вакуумные реле и конденсаторы.

Кроме того, посетители выставки могут ознакомиться с линейкой энергетической аппаратуры предприятия - омметрами и микроомметрами, вольтметрами, приборами для контроля параметров трансформаторов и измерителями параметров изоляции.

Томское НИИ полупроводниковых приборов предлагает потенциальным потребителям различные модификации синтезаторов, умножителей, преобразователей частоты СВЧ и КВЧ диапазона, а также полупроводниковые источники света.

Воронежское НИИ электронной техники представляет 32-разрядный микроконтроллер К1921ВК01Т для систем управления электроприводом, который может использоваться в том числе в автомобильной электронике для управления дизелями и двигателями внутреннего сгорания.

Также на стенде холдинга «Росэлектроника» представлены металлокерамические корпуса для микросхем завода полупроводниковых приборов (Йошкар-Ола), линейка кварцевых генераторов завода «Метеор» (Волжский, Волгоградская обл.).

Петербургское НИИ «Феррит-Домен» демонстрирует волноводные и микрополосковые вентили, переключатели и циркуляторы, а ведущий российский дизайн-центр микроэлектроники – московское НИИМА «Прогресс», - новейшие модификации навигационных приемников и комплекты универсальных СВЧ микросхем.

Выставка «ЭкспоЭлектроника» проходит в МВЦ «Крокус-Экспо» - зал №14, павильон №3. Продукты холдинга «Росэлектроника» будут представлены на стенде 8301.