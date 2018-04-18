Корпоративные серверы Fujitsu Primequest прошли сертификацию для платформ SAP HANA

Fujitsu объявила о том, что SAP присвоила новые корпоративным серверам Fujitsu Primequest для поддержки платформы SAP HANA, которые подтверждают наличие у системы достаточного запаса ресурсов для работы в условиях постоянно растущих объемов данных.

Тесты SAP Standard Application Benchmark разработаны для того, чтобы помочь заказчикам выбрать оптимальную конфигурацию аппаратного обеспечения. Они устанавливают жесткие требования в отношении таких показателей, как пропускная способность, скорость работы и масштабируемость. Тест SAP Standard Application Benchmark версии 2 для SAP Business Warehouse (SAP BW) оценивает способность системы обрабатывать рабочие нагрузки SAP HANA при сохранении оптимальной скорости работы. Серверы Fujitsu Primequest 2800B3 успешно прошли тестирование. По условиям теста на них работала платформа SAP HANA под управлением VMware vSphere 6.5 (как в режиме виртуализации, так и без него). По его итогам серверы с 4 и 8 узлами SAP HANA получили сертификат компании SAP.

Компания SAP объявила о поддержке новейшей версии VMware vSphere 6.5 для SAP HANA в решениях с горизонтальной масштабируемостью до 16 узлов. Это гарантирует высокую скорость работы сред SAP HANA с объемом оперативной памяти до 64 ТБ (16x4). ПО VMware vSphere может работать на базе интегрированной системы Fujitsu PRIMEFLEX для SAP HANA.

Поддерживаемое Fujitsu приложение SAP BW обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций и динамическую непрерывность ведения бизнеса за счет гибкого размещения системных ресурсов SAP HANA с использованием 4- или 8-процессорных систем Fujitsu PRIMERGY и Primequest.

Заказчики могут воспользоваться преимуществами полностью масштабируемой и надежной инфраструктуры, которая готова справиться с требованиями цифровизации. Кроме того, она отличается быстротой развертывания и простотой управления, обеспечивая защиту инвестиций. Проблема с постоянным ростом объемов данных легко решается за счет увеличения емкости и производительности по требованию, без замены существующего аппаратного обеспечения и платформы виртуализации.

Интегрированные системы Fujitsu PRIMEFLEX для SAP HANA на базе серверов Fujitsu PRIMERGY или Primequest и ПО VMware vSphere 6.5 можно приобрести у партнеров-участников программы Fujitsu SELECT Partner Program. Стоимость зависит от конфигурации системы.