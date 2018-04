Commvault расширяет интеграцию с Microsoft Azure Stack

Commvault объявила о расширении интеграции с Microsoft Azure Stack, которая поможет корпорациям упростить миграцию, управление, защиту и активацию данных в Azure Stack, публичном облаке Microsoft Azure, недавно анонсированном облаке Azure Government Cloud и других облачных гибридных инфраструктурах. Платформа Commvault Data Platform предоставляет предприятиям, использующим облако Azure Stack в гибридной среде, мощные средства управления для ускоренной реализации инициатив по цифровой трансформации бизнеса, помогая им повысить гибкость, уменьшить риски и улучшить результаты работы бизнеса.

На основе накопленного почти за десять лет опыта предоставления поддержки среды Azure компания Commvault предоставляет глобальным корпорациям, малому бизнесу, организациям здравоохранения, государственным агентствам и сервис-провайдерам возможность использовать Azure Stack в паре с Commvault в качестве единого комплекса (Commvault appliance), в котором реализованы все функции по управлению данными от Commvault.

Кроме того, с помощью программного обеспечения Commvault можно быстро осуществить миграцию данных и перераспределить рабочие нагрузки между гибридными облаками Azure Stack, публичным облаком Azure, другими облаками, внутренними корпоративными и унаследованными инфраструктурами.

С помощью Commvault Data Platform предприятия могут защитить данные, хранящиеся в частных облаках Azure Stack, архивировать, перемещать и вести их индексацию, что упрощает поиск данных для e-Discovery, помогает выполнить требования законов о защите персональных данных, восстановить данные после атак программ-вымогателей и избежать других происшествий с данными, а также позволяет эффективнее пользоваться бизнес-аналитикой и другими средствами анализа данных.

Commvault усилила интеграцию своих решений с Azure Stack, реализовав для пользователей Azure Stack новые возможности.

Индексация данных из Microsoft OneDrive for Business: теперь пользователи могут с помощью программного обеспечения Commvault индексировать документы OneDrive for Business, хранящиеся в гибридных облаках Azure Stack, и вести поиск по документам. Поиск контента OneDrive for Business можно легко совмещать с поиском других гетерогенных данных, в том числе данных Microsoft Exchange и Microsoft SharePoint.

Улучшенная гибкость и дополнителные опции для клиентов: новый функционал Commvault Software-as-a-Service на основе ранее реализованной поддержки клиентов Commvault, использующих программное обеспечение Commvault Software внутри компании, из публичного облака Azure, Azure Stack и специализированных систем Commvault Appliances.

Приложение Compliance Apps: новое приложение Commvault Compliance Apps помогает компаниям обнаружить в Azure Stack персональную идентифицируемую информацию Personally Identifiable Information (PII), вести мониторинг и управление этой информацией. Администраторы могут быстро обслужить запросы на обработку данных от конечных пользователей и обеспечить выполнение других требований законодательства по защите персональных данных, в том числе и законов General Data Protection Regulation (GDPR).

Режим восстановления Full Recovery для баз данных Live Sync SQL: новое решение Live Sync for Microsoft SQL Server от Commvault автоматически реплицирует изменения, зафиксированные при резервном копировании продуктивной базы данных SQL, работающей в частном облаке Azure Stack, на другой SQL Server после завершения каждого задания резервного копирования без дополнительной нагрузки на продуктивный сервер.

Возможность полной защиты и восстановления виртуальных машин (VM) для IaaS: с помощью решения Commvault предприятие может полностью защитить и восстановить все виртуальные машины, развернутые в Azure Stack, на этот же или другой Azure Stack.

Гранулярное восстановление виртуальных машин на уровне файлов, объектов/атрибутов Exchange, SharePoint, Microsoft Active Directory: решение Commvault упрощает восстановление файлов и папок виртуальных машин.

Защита приложений: Commvault может обеспечить дополнительную защиту помимо резервного копирования и восстановления виртуальных машин с использованием более 30 разработанных Commvault дополнительных модулей plug-in для защиты данных приложений, баз данных и файловых систем.

Миграция на Azure Stack: разработанные Commvault дополнительные модули plug-in для приложений и файловой системы упрощают миграцию данных компаний на Azure Stack.

Гибкое многоуровневое хранение: упрощает и улучшает эффективность расходов при перемещении данных между частными облаками Azure Stack и Azure Hot, Cool и Archive Blob Storage.

Единое решение для управления данными: Azure Stack можно использовать в качестве Data Management Appliance для решений Commvault.

Multi-tenancy и самообслуживание: пользователи могут бесшовно и безопасно управлять данными в гибридной среде Azure Stack.

Все возможности доступа для e-discovery: как и во всех других решениях Commvault, данные, которые хранятся в Azure Stack, будут легко доступны для обслуживания запросов e-discovery и сервисов Cognitive Services.

«Commvault на основе 18-летнего партнерства с Microsoft смогла предложить заказчикам те же мощные возможности управления данными Microsoft Azure Stack, которые мы предлагаем для публичного облака Azure и других инфраструктур, – сказал Ренди де Мено (Randy De Meno), директор по технологиям, Microsoft Products and Microsoft Partnerships, Commvault. – Azure Stack в комбинации с решением Commvault обеспечивает предприятиям превосходное частное облако внутри компании для внедрения гибридной облачной среды, а сервис-провайдерам – новый способ предоставления своим клиентам сервисов Commvault SaaS».

«Клиенты Microsoft Azure выиграют от гибкости управления данными при разных типах хранения как внутри компании, так и в облаке, – отметил Тед Броквей (Tad Brockway), генеральный менеджер, Azure Storage, Microsoft Corp. – Расширение интеграции Commvault с Microsoft Azure Stack поможет нашим общим клиентам сократить риски и сложность, и обеспечить согласованность всего технологического стека компании».

Программное обеспечение Commvault, сертифицированное для использования в Azure, позволяет предприятиям управлять данными, которые находятся как внутри компании, так и в облаке, с помощью единой платформы, реализующей централизованную политику управления данными, включая доступ ко всем возможностям резервного копирования, восстановления, управления и e-discovery/поиска. Commvault обеспечивает все преимущества Azure Stack, поскольку работает в стеке в режиме Native, в том числе в стеках с multi-tenance. Работа в «родном» режиме, а не гостевом позволяет максимально воспользоваться мощью Azure Stack а также интеграцией с публичным облаком Azure.

Commvault имеет партнёрский статус Microsoft Gold Certified Partner и одна из первых получила сертификат на совместимость с Azure Certified, что позволит всему решению Commvault для управления данными работать также эффективно в Azure Stack и Azure Public Cloud, как и при развертывании внутри компании. 20-летнее сотрудничество Microsoft с Commvault и использование технологий Commvault в таких продуктах, как Xbox, Microsoft Office 365 и ADP обеспечивают клиентам Commvault по всему миру внедрение лучших практик.

Перечисленные обновления функционала решения Commvault для Azure Stack доступны со дня их анонса.