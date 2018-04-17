«Корус Консалтинг» и «Битрикс24» запустят облачный корпоративный портал для крупного бизнеса

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, представил решение для создания корпоративного портала для крупных компаний в облаке. Сервис Битрикс24.Enterprise | Cloud Edition создан на платформе «1С-Битрикс24.Энтерпрайз» и предлагает широкие возможности по кастомизации решения для нужд каждой конкретной организации.

Битрикс24.Enterprise | Cloud Edition представляет собой размещенный в дата-центре сервис для создания корпоративного портала любой степени сложности с возможностью интеграции с любой корпоративной информационной системой.

«Корпорации не могут позволить себе приобрести и установить для своих сотрудников те продукты и сервисы, которыми все люди пользуются в обычной жизни. По ряду причин: безопасность, функциональность или соответствие российскому законодательству. И еще одна проблема для корпораций – подобрать для своих сотрудников ПО, которым действительно удобно пользоваться каждый день. Большинство корпоративного “софта” на рынке не может похвастаться простым и приятным интерфейсом. А “Битрикс24” уже выбрали 3 млн компаний по всей планете. Наши партнеры из “Корус Консалтинг” решат последнюю “боль” выбора ПО для крупных организаций – безболезненную интеграцию и обслуживание огромных архитектур корпоративных порталов от “Битрикс24”», – сказал сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков.

Облачный портал включает коммуникационные модули для сотрудников: социальную сеть, возможности для организации чатов и записи видео-сообщений, – а также бизнес-функции для управления задачами и проектами, учета рабочего времени, отчетности разных форматов, календарей, хранения документов и бронирования переговорных комнат. Дополнительно портал представляет готовый блок инструментов для службы работы с персоналом, в который входит набор разработанных специалистами «Корус Консалтинг» инновационных сервисов для геймификации, сервисы «Сказать спасибо» и «Есть идея!», доски почета и рекомендаций, почта доверия, чат-бот в мессенджере Telegram и другие инструменты взаимодействия с сотрудниками.

«Корус Консалтинг» полностью берет на себя ответственность за функционирование сервиса, кастомизацию портала под ключ и последующую техническую поддержку, включая интеграцию с текущей ИТ-инфраструктурой клиента. Размещение сервиса в ЦОД позволяет запустить новый портал в работу в разы быстрее по сравнению с введением в эксплуатацию корпоративного портала on-premises.

«При создании внутрикорпоративных порталов крупные компании зачастую сталкиваются с рядом проблем. Они связаны с необходимостью интеграции с критичными для бизнеса информационными системами и системами кадрового учета, с ограничениями по безопасности, невозможностью гибкой настройки ролевой модели. Но прежде всего для масштабной организации важно реализовать портал таким образом, чтобы он стал отражением ценностей компании и инструментом вовлечения сотрудников в активную коммуникацию внутри компании. Именно требование глубокой кастомизации накладывает существенное ограничение на использование готовых облачных порталов, в том числе и представленных на отечественном рынке сервисов “Битрикс24”», – сказал Александр Невинчаный, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».