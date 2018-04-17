Konica Minolta и «Видеоинтеллект» научат камеры наблюдения распознавать агрессию

Konica Minolta подписала соглашение о сотрудничестве с отечественным разработчиком программного обеспечения в области видеоаналитики «Видеоинтеллект». В рамках партнерства компании представят на российском рынке программно-аппаратное решение по видеоаналитике на базе видеокамер Mobotix.

Комплексное решение будет включать оборудование Mobotix, программное обеспечение «Видеоинтеллект» и техническую поддержку на всех этапах проекта. Функции Mobotix по построению тепловых карт (heatmap), распознаванию движения в запрещенных зонах и направлениях дополнят модули «Видеоинтеллекта» по распознаванию оставленных предметов, обнаружению агрессивного поведения и формирования толпы. Также могут быть разработаны кастомизированные решения по видеоаналитике – индивидуально под потребности заказчика.

Системы интеллектуального видеонаблюдения – это ряд видеокамер и датчиков, объединенных в единую сеть, которая может собирать и анализировать информацию в режиме реального времени. Такие решения используются для обеспечения безопасности и контроля работы сотрудников в офисах, больницах, ретейле, сегменте HoReCa, государственных и культурно-образовательных пространствах, промышленных объектах.

Возможности компаний, объединенные в рамках соглашения, позволят создавать «умные» решения в различных отраслях как для госсектора, так и для крупного бизнеса.

«Применяемые технологии и программные решения компании «Видеоинтеллект» уникальны не только для российского, но и для мирового рынка. Потенциал рынка интеллектуального видеонаблюдения в России очень высок – по данным МГТС, за 2017 год он увеличился почти на 20%, достигнув отметки 43 млрд рублей, и продолжает расти, – отметил Павел Сажин, генеральный директор компании «Видеоинтеллект». – Наличие комплексных решений упростит для предприятий внедрение подобных систем».

Сотрудничество компаний будет включать в себя участие в совместных опытно-конструкторских работах (ОКР), проведение испытаний новых решений, совместное продвижение продукции на рынок и научно-образовательную деятельность.

«Направление Mobotix – это одно из перспективных направлений Konica Minolta, которое является частью трансформации от вендора печатных решений к предоставлению комплексных и ИТ решений, – сказал Сергей Бочкарёв, руководитель направления Mobotix в Konica Minolta Business Solutions Russia. – Расширение функциональных возможностей интеллектуальных систем видеонаблюдения Mobotix благодаря сотрудничеству с компанией «Видеоинтеллект» дает возможность Konica Minolta стать одним из ведущих поставщиков решений для построения цифрового будущего, включая безопасность общественных пространств и транспорта, умные города, умные производства, цифровые решения для ретейла и финансового сектора».