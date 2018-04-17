«Карма» запускает хакатон для крипто-анархистов

«Карма», блокчейн-платформа для p2p-кредитования, объявила о запуске хакатона с целью привлечения лучших из лучших разработчиков.

Все бэкеры «Кармы» — обычные люди со всего света: студенты, предприниматели, дизайнеры, программисты, музыканты. Сейчас проект ищет новых молодых, горячих, отважных и умных разработчиков, которые ценят свободу и разговаривают с кодом на «ты».

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на хакатон, подав заявку на сайте h.karma.red до 27 апреля. Первый онлайн-этап стартует 28 апреля в 9.00 по московскому времени. Результат через 24 часа — ссылка на гитхаб по адресу hackathon@karma.red.

Четыре десятка лучших разработчиков будут отобраны для второго оффлайн-этапа, который состоится в Москве 12-13 мая. Его подробности организаторы сообщат лично участникам – по почте или в мессенджере. Иногородним разработчикам оплатят проезд и проживание.

По словам технического директора «Кармы» Дениса Свинарчука, проведение блокчейн-хакатона позволит объединить блокчейн-комьюнити: «Наш хакатон поможет собрать крепкое и слаженное комьюнити блокчейн-кодеров. Мы отберем лучших разработчиков, которые способны видеть Матрицу и не боятся передозировки кофе, программируя по 20 часов подряд. А мы, со своей стороны, готовы тщательно рассматривать каждого участника и помогать раскрывать таланты».

Полный список условий участия в хакатоне можно найти по адресу h.karma.red.

Задача: разработка одного или нескольких приложений. Идеи предлагают сами организаторы, но участники могут выбирать любую из них.

Паттерны программирования, инструменты, библиотеки и фреймворки: произвольные, но предпочтительна реализация в рамках событийно-ориентированного программирования, с использованием очередей сообщений, которые поддерживают протоколы apache kafka или amqp, на node.js, на python + scipy + numpy, на c/c++/boost/libuv/libevent.

Среда исполнения: Linux Ubuntu 16.xx/17.xx, Mac os high sierra, Windows 10.