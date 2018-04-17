«Элвис-НеоТек» получила сертификаты соответствия ISO 9001 и ISO 14001

«Элвис-НеоТек», портфельная компания РОСНАНО, объявила о завершении процедуры внешнего аудита, проведенного АНО «Наносертифика». Сертификаты, полученные компанией, удостоверяют, что система менеджмента качества и система экологического менеджмента соответствуют ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 54338-2011, ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и ГОСТ Р 54336-2011.

«В ходе проведения аудита персонал компании «Элвис-НеоТек» продемонстрировал квалифицированный и комплексный подход при выстраивании и управлении бизнес-процессами в соответствии с передовой международной практикой, реализованной в требованиях стандартов систем менеджмента. Сильными сторонами компании являются инновационный характер выпускаемой продукции, высокий уровень качества продукции, обеспечиваемый системой контроля на всех стадиях процесса производства и высокий профессионализм руководства и персонала компании», – отметил главный эксперт АНО «Наносертифика» Андрей Сологубов.

«Для нашей компании получение сертификатов соответствия стандартам ISO – важный этап в развитии. Сертификаты подтверждают высокое качество условий производства нашей продукции и его безопасность. Эти факторы позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее», – сказал генеральный директор «Элвис-НеоТек» Андрей Белоусов.