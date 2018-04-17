Ascreen оборудовала университет Крыма интерактивным центром проектного обучения

Ascreen объявила о том, что Севастопольский государственный университет стал первым российским ВУЗом, в котором студентов будут обучать по основным методикам управления проектами на базе принципов Agile в специализированном интерактивном центре.

Интерактивный центр Ascreen (ИЦ Ascreen) – это современное высокотехнологичное образовательное пространство, организованное так, чтобы можно было реализовать различные сценарии обучения: классические (преподаватель представляет материал перед аудиторией, а студенты работают индивидуально) и проектные (студенты делятся на группы, распределяют роли в команде, решают задачи в соответствии со своим образом мышления и затем представляют результат преподавателю и другим командам).

Проектное обучение в ИЦ Ascreen позволяет преподавателю воспользоваться всеми преимуществами активных форм познания: студент оказывается в роли полноправного участника образовательного процесса, а не пассивного слушателя лекции; работая в команде, студенты учатся распределять задачи, договариваться и нести личную ответственность за результат; работа над проектом позволяет реализовать себя студентам с разными стилями мышления, стимулирует проявление творческой инициативы, учит концентрации и работе в установленных временных рамках; презентация результатов преподавателю и членам других команд развивает коммуникативные навыки, способность аргументировать и отстаивать свою позицию в дискуссии, повышает уверенность в себе.

В результате эффективность обучения возрастает. Преподавателю удается вовлечь в процесс обучения всех студентов, а не только самых активных и мотивированных, а они, в свою очередь, помимо знаний в своей предметной области, получают необходимые в современном мире навыки, которые в будущем позволят добиваться успеха почти на любом профессиональном поприще.

Модульная структура Центра позволяет трансформировать учебную среду в соответствии с форматом занятия: рабочие места студентов могут располагаться по отдельности, а могут быть организованы в группы.

Интерактивный центр Севастопольского госуниверситета рассчитан на одновременное обучение 15 студентов с возможностью создать три группы по пять человек. Каждое рабочее место студента оснащено персональным компьютером. Помимо этого каждый групповой модуль оснащается коллективным средством отображения – ЖК-панелью – с интерактивной системой для совместной работы. Все члены группы могут выводить туда информацию со своих мониторов и принимать участие в ее редактировании. Таким образом, в работе над проектом участвует вся команда.

Место доски занимает интерактивная панель, на которой любой учащийся может продемонстрировать результаты своей работы или работы группы. Это очень удобно для презентации проектов и сравнения методов, которыми группы решают одну и ту же задачу.

Отдельного внимания заслуживает рабочее место преподавателя. Это «командный пункт», откуда можно управлять всем процессом обучения.

У «доски» преподавателю стоять не приходится – информация дублируется на панель с его личного интерактивного планшета. Преподаватель также может «подключаться» к любому монитору в аудитории, чтобы оперативно давать студентам обратную связь, и выводить изображения на общую панель.

Всем оборудованием комплекса преподаватель управляет с помощью очень простого в обращении пульта, интерфейс которого не требует никаких специальных знаний в области IT.

Помимо этого у преподавателя появляется еще один полезный инструмент – документ-камера. С ее помощью он может демонстрировать на большом экране рукописи или небольшие предметы. Больше никакой «передачи по рядам».

Проводить гостевые лекции или устраивать деловые игры со студентами других ВУЗов позволяет система видеоконференцсвязи. Чтобы все хорошо слышали друг друга и могли поддерживать общение в режиме реального времени, ИЦ оснащается профессиональным звуковым оборудованием.