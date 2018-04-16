«КОРУС Консалтинг СНГ» протестировала систему маркировки и прослеживания табачной продукции

«КОРУС Консалтинг СНГ» в рамках первого этапа пилотного проекта по маркировке и прослеживанию табачной продукции осуществила передачу электронных документов, содержащих данные о маркировке сигарет, в систему оператора проекта — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Документы, содержащие расширенную информацию о промаркированной табачной продукции, были переданы через сервисы электронного документооборота дочерней компании Сбербанка. Во время второго этапа эксперимента ЦРПТ и «КОРУС Консалтинг СНГ» подключат к системе маркировки более 10 национальных и региональных розничных сетей, а также небольшие торговые точки, представляющие традиционную розницу.

Ян Витров, руководитель проекта маркировки и прослеживания табачной продукции ЦРПТ, сказал: «Проект маркировки в табачной отрасли — часть единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. На её базе будет создана платформа, которая позволит повысить прозрачность рынков и вытеснить нелегальную продукцию. Благодаря маркировке и прослеживанию легальный бизнес получает значительный прорыв в цифровизации бизнес-процессов и, как следствие, снижение издержек».

«КОРУС Консалтинг СНГ» является разработчиком платформы электронной передачи данных. В эксперименте принимают участие ведущие производители сигарет, один из крупнейших в РФ дистрибуторов, федеральная и международная розничные сети. С 1 июля 2018 года к проекту подключатся импортеры табачной продукции.

Пилотный проект, стартовавший 15 января 2018 года, проводится для разработки и апробации инновационных механизмов цифровой маркировки табачной продукции, а также мониторинга её оборота. На начальном этапе производитель наносит на упаковку специально сгенерированный системой маркировки уникальный код, который содержит информацию о дате, времени и месте производства сигарет, код товара и криптографический элемент, защищающий код от подделки. Данные через электронные каналы поступают в систему маркировки. Далее информация о перемещении сигарет между участниками товародвижения передается с помощью электронного универсального передаточного документа (УПД). Оператор электронного документооборота передает согласованный продавцом и покупателем УПД в систему маркировки (тем самым фиксируя отгрузку и поступление). Завершающим этапом является факт продажи табачной продукции на кассе. Информация о продаже отправляется оператором фискальных данных в систему маркировки одновременно с отправкой данных в ФНС.

В феврале производители сигарет приступили к нанесению маркировки, в апреле ЦРПТ осуществил полную прослеживаемость продукции от фабрики до розницы. Первичной целью реализации проекта является защита здоровья потребителей и автоматизация учета каждой пачки на всех этапах ее производства. Маркировка и прослеживание позволяют проверять подлинность табачной продукции и предотвращают ее незаконное производство, ввоз и оборот.