Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon

VMware, один из лидеров на рынке облачных инфраструктур и корпоративной мобильности, объявил о том, что компания Efes Rus, российское подразделение пивоваренной корпорации Anadolu Efes, внедрило цифровые рабочие пространства с VMware Horizon. Благодаря внедрению проекта сотрудники Efes Rus могут безопасно подключаться к информационным системам и сервисам в любом месте и в любое время. Это позволило компании сократить издержки и сделать бизнес более гибким.

Компания Efes Rus входит в четверку крупнейших игроков на российском пивном рынке и стремится укрепить свои позиции, чтобы занять второе место (в денежном выражении). С шестью пивоваренными заводами и филиалами по всей стране, успех Efes Rus во многом зависит от слаженной работы тысяч сотрудников и подрядчиков из разных часовых поясов.

Чтобы максимизировать эффективность сотрудников, компания развернула VMware Horizon 7.3 для создания платформы цифрового рабочего пространства. Поскольку Efes Rus уже более 10 лет использует решение VMware vSphere для виртуализации серверов, выбор был сделан в пользу VMware.

«С точки зрения бизнеса Horizon помогает компании не только сделать работу сотрудников более удобной и эффективной, но и позволяет оптимизировать затраты. Мы можем обеспечивать сотрудников всеми необходимыми инструментами для выполнения рабочих задач, где бы они ни находились», — отметил Алексей Крылов, архитектор по инфраструктуре и менеджер по цифровым технологиям Efes Rus.

Существенное преимущество виртуальных рабочих столов и приложений Horizon — это снижение нагрузки на ИТ-специалистов по поддержке системы. Удаленные десктопы работают без сбоев, внесение изменений в динамические образы требует минимальных усилий, поэтому ИТ могут выделить больше времени на решение других приоритетных задач.

Создав виртуальную рабочую область на основе Horizon и vSAN, Efes Rus также повысила уровень безопасности корпоративных данных. Виртуализация рабочих станций с Horizon облегчила использование Efes Rus приложений SAP, в которые раньше было сложно вносить изменения.

«В этом году Efes Rus планирует развивать мониторинг системы и тюнинг-перфоманс, так как мы хотим сделать работу наших пользователей еще более комфортной. А нашим ИТ-специалистам необходимы возможности по мониторингу и проактивному реагированию на проблемы», — сказал Алексей Крылов.