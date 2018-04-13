Western Digital представила карты памяти для систем видеонаблюдения

Western Digital представила карту памяти Western Digital Purple microSD, которая специально создана для выполнения сложных и динамичных требований при работе с данными, которые предъявляются современными камерами видеонаблюдения и периферийными системами.

Карты памяти Western Digital Purple microSD способны справляться с постоянными рабочими нагрузками, присущими системам видеонаблюдения. Благодаря своей производительности, карта позволяет записывать и сохранять видео в самых различных форматах высокого разрешения и нового поколения, в том числе в 4K Ultra HD, и поддерживает передачу данных в основные системы обработки данных для анализа и быстрого получения бизнес-инсайтов.

Благодаря тому, что новые карты выполнены в прочном корпусе с защитой от влаги, они могут использоваться для надежной записи видео в самых различных условиях окружающей среды, в том числе на улице в условиях снежной зимы, или внутри помещений – при повышенной температуре и влажности в заводских условиях.

«В современном мире, когда нам приходится иметь дело как с большими данными, так и с Быстрыми данными, объем, скорость, многообразие и ценность данных продолжает расти в экспоненциальном порядке, а сами данные постоянно трансформируются. Опираясь на наш опыт и инновации в области создания карт памяти промышленного и потребительского уровня, мы представили карту памяти Western Digital Purple microSD, которая является идеальным решением для работы с типовыми данными коммерческих систем видеонаблюдения на периферии, – сказал Кристофер Берджи (Christopher Bergey), вице-президент по встраиваемым и интегрированным решениям в Western Digital. – Идет ли речь о сохранении видео в формате 4K, получаемых с камерой с поддержкой искусственного интеллекта, или о более масштабной системе с поддержкой умных приложений видеонаблюдения, эти прочные и интеллектуальные карты отличаются надежностью, присущей устройствам видеонаблюдения, и невероятной производительностью, благодаря которой пользователи могут с уверенностью записывать видео даже в самых сложных условиях эксплуатации. Вместе с нашими популярными дисковыми накопителями Purple и Ultrastar, предназначенными для сохранения данных и аналитики в режиме реального времени, теперь Western Digital представляет самое полное в отрасли решение для работы с данными видеонаблюдения, от периферии и до ядра».

Новые карты памяти предназначены для работы с самыми различными форматами видео и для использования в самых различных проектах для осуществления записи с систем видеонаблюдения.

Высокая надежность для непрерывной записи: карты поддерживают до тысячи циклов записи/стирания. Функция проверки состояния карты для удобства технического обслуживания: в совместимых камерах уникальная система отслеживания состояния карты обеспечивает пользователям и администраторам ценную информацию, в том числе о степени износа карты и о доступной емкости, что позволяет осуществлять планово-предупредительное техническое обслуживание и не гадать о том, когда карте потребуется профилактика.

Высокая производительность для работы с видео нового поколения: карта обеспечивает скорость последовательного чтения до 80МБит/с и скорость последовательной записи до 50МБит/с, и поддерживает спецификации Speed Class 10 и UHS Speed Class 1.

Надежная запись видео в самых различных климатических условиях: карта предназначена для эксплуатации при температурах от -25°C до 85°C и обеспечивает надежную запись видео как внутри помещений, так и на улице.

Высокая вместительность для записи и хранения видео в случае отказа сетевого соединения: карта представлена модификациями емкостью до 64 ГБ.

«Современные системы видеонаблюдения уже давно не просто обычные камеры, снимающие видео в низком разрешении, а масштабные сети, снимающие видео в формате 4K и использующие современное аналитическое программное обеспечение, которое позволяет извлекать из видеозаписей новые, ценные для бизнеса данные, – говорит Майкл Палма (Michael Palma), директор по исследованиям полупроводников и технологий в IDC. – Все это приводит к взрывному росту объемов данных и увеличению скорости данных видеонаблюдения на периферии, и создает спрос на решения для хранения данных, которые бы поддерживали столь высокие требования к производительности, для записи видео в формате 4K и работы в режиме 24/7, с возможностью переноса этого видео в обрабатывающие центры для извлечения ценных выводов».

Новая карта памяти Western Digital Purple microSD дополняет собой полное портфолио устройств для хранения данных, специально разработанных для современных систем видеонаблюдения, куда входят дисковые накопители Western Digital Purple Surveillance HDD для обеспечения большой емкости в сетевых и цифровых NVR и DVR устройствах записи, а также накопители линейки Ultrastar HDD для использования в бэкенд-серверах для анализа записанных видеоданных. Вместе они обеспечивают системным интеграторам и установщикам систем видеонаблюдения комплексное решение для захвата, хранения, доступа и трансформации данных видеонаблюдения. Кроме того, корпорация Western Digital предлагает OEM-производителям карты памяти SanDisk Industrial промышленного класса для работы с камерами, оснащенными аналитическими функциями, а также самыми различными сетевыми приложениями для видеонаблюдения.

Новая карта памяти microSD будет доступна покупателям по всему миру через сеть официальных дилеров Western Digital и будет доступна в модификациях емкостью 32 ГБ и 64 ГБ по рекомендованной розничной цене, соответственно, $18,99 и $31,99. Карты памяти доступны в индивидуальной упаковке и в упаковке по 25 штук для удобства системных интеграторов и установщиков систем видеонаблюдения.