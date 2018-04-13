В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера

«ВЭБ Инновации», АНО «Цифровая экономика», Фонд перспективных исследований и МГУ представили проект техзадания на создание 50-кубитного квантового компьютера. Совещание прошло 11 апреля в клубе сквозных технологий АНО «Цифровая экономика» и собрало возможных участников реализации проекта: ГК «Росатом», Сколтеха, ведущих технических вузов и научных институтов.

Проект техзадания содержит основные требования к разработке оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых логических элементов: на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

«Планом реализации Программы "Цифровая экономика" на 2018 г. предусмотрен запуск ряда приоритетных проектов технологического развития, в том числе в области квантовых технологий. Создание многокубитного квантового компьютера, конкурентоспособного с решениями Google или IBM, рассматривается как один из возможных приоритетов. Окончательное решение будет принято на основе объективного анализа научно-технологических заделов существующих и потенциальных участников консорциума. Мы готовы к сотрудничеству и поддерживаем установку инициаторов проекта соблюдать полную открытость участия для всех российских и зарубежных лидеров в области квантовых технологий», – сказал Евгений Осоченко, Заместитель руководителя Центра компетенций по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (Госкорпорация «Росатом»)

По его словам, сейчас важно провести глубокую проработку технического задания и сделать ставку на наиболее перспективную технологическую основу создания российского квантового компьютера. К этой работе подключены ведущие эксперты организаций Госкорпорации «Росатом», например, ВНИИА им. Духова. В том числе и их усилиями организовано совещание по формулированию практических задач для квантовых вычислений в интересах материаловедения, который состоится в конце апреля. Также, считает Евгений Осоченко, необходимо отметить, что предлагаемая экспертами проекта помощь по разработке дорожной карты развития в России квантовых технологий окажет значительную поддержку реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части формирования научно-технологических заделов»

По итогам обсуждения проекта техзадания будут собраны комментарии и предложения по участию в проекте – реализации определенного этапа создания квантового компьютера.

«Участники консорциума будут определяться на основании объективных достижений в научно-технологической сфере. Для этой цели разработана специальная методика анализа», – сказал директор по направлению «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» Сергей Наквасин.

После внесения комментариев и предложений проект техзадания на создание квантового компьютера будет представлен на заседании рабочей группы «Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов» при АНО «Цифровая экономика».

Создание квантового компьютера ведется в рамках соответствующего соглашения, которое в феврале 2018 г. подписали Фонд перспективных исследований, Внешэкономбанк, МГУ имени М.В. Ломоносова, «ВЭБ Инновации» и АНО «Цифровая экономика».