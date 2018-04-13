Интеграция Smart IDReader позволила «е-Кредит» сократить срок оформление заявки на автокредит до 5 минут

«е-Кредит», платформа для автодилеров, сократила время подготовки заявки на автокредит за счет использования технологии распознавания личных документов РФ Smart IDReader. Интеграция разработанного компанией Smart Engines модуля распознавания позволила реализовать автозаполнение данных покупателей при подготовке комплекта документов.

Сотруднику дилера в личном кабинете при заполнении заявки на автокредит теперь достаточно загрузить фотографии или сканированные копии документов, удостоверяющих личность. После чего все необходимые данные автоматически распознаются и заносятся в анкету клиента. После оформления заявки кредитный специалист одним кликом отправляет ее на рассмотрение всем банкам-партнерам через «е-Кредит».

После интеграции решения Smart Engines «е-Кредит» поддерживает распознавание паспортов, водительских удостоверений РФ и Республики Беларусь, а также любых документов с машиночитаемой зоной MRZ. Время обработки одного сканированного документа не превышает 1 секунды. Общее время подготовки заявки составляет 5 минут, а весь процесс от начала оформления заявки до оформления кредитной сделки может занимать около 30 минут.

«Платформа "е-Кредит" обеспечивает удобные инструменты для подачи кредитной заявки и подбора оптимального финансового предложения для клиента. В режиме онлайн мы видим все ключевые показатели по кредитным продажам по всей дилерской сети Chery и можем сформировать отчетность по всем банкам-партнерам одним кликом», – отметила руководитель Chery Finance Мария Лобанова.

«Наша платформа помогает автодилерам продавать машины в кредит и для нас важно, чтобы банки-партнеры на рассмотрение получали валидные входные данные. Исключив ошибки ручного заполнения с помощью автоматического распознавания документов, мы повышаем эффективность работы кредитных отделов и предоставляем покупателям высокий уровень сервиса за счет большой скорости ведения сделки», — сказал генеральный директор «е-Кредит» Кирилл Ларин.