«Валента Фарм» представила результаты внедрения SAP EWM

«Валента Фарм» представила первые результаты цифровой трансформации фармацевтического производства в рамках выступления на одном из крупнейших бизнес-форумов стран СНГ – SAP Forum, прошедшего в Москве 11 апреля.

В своем выступлении Сергей Быков, директор по информационным технологиям компании «Валента Фарм», рассказал о том, как продуктовые решения SAP были применены для различных операционных бизнес-процессов, в частности, на крупном складском комплексе новой научно-производственной площадки компании, расположенной в городе Щелково.

Решение SAP EWM позволило компании применить лучшие мировые практики по управлению складским хозяйством фармацевтического предприятия. В частности, компания получила возможность легкого и удобного управления высотным складом в 6500 паллетомест, смогла оптимизировать численность складского персонала и минимизировать влияние человеческого фактора за счет автоматического контроля и подтверждения действий пользователей в системе, в том числе с применением терминала сбора данных.

В результате внедрения решение SAP EWM прошло валидацию по международным стандартам качества GхP, которые подразумевают полный контроль всего процесса, начиная от производства продукции и заканчивая его хранением и продажами, что гарантирует высочайшее качество готовой продукции.

«Сегодня компании фармацевтической отрасли в России активно занимаются цифровой трансформацией своих процессов, делая производство и управление предприятиями максимально технологичным, быстрым и безопасным. Использование решений SAP позволяет быстро повысить эффективность внутренних бизнес-процессов и создать базу для производства высокотехнологичных лекарств», - сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS, директор по работе с партнерами, малым и средним бизнесом.

«Инвестирование в технологическое перевооружение производственных мощностей и цифровой трансформации бизнес-процессов является важным фактором успеха любого современного производства. Компания «Валента Фарм», входящая в ТОП-3 российских производственных фармацевтических компаний и ориентированная на стабильно высокие показатели, гарантированный результат и непрерывное амбициозное развитие, считает переход к концепции цифрового предприятия – одной из первостепенных задач. В рамках утвержденной стратегии развития Компании, мы продолжим внедрять передовые инновационные ИТ-решения и подходы к управлению бизнесом», - сказал Сергей Быков, директор по информационным технологиям компании «Валента Фарм».