В ИБП Schneider Electric Galaxy VX появилась функция сглаживания пиков потребления

Schneider Electric объявила о расширении функциональности ИБП линейки Galaxy VX с диапазоном мощностей от 500 кВт до 1500 кВт. Решения, предназначенные для обеспечения бесперебойного питания крупных дата-центров и промышленных площадок, теперь поддерживают возможность внешнего управления потребляемой из электросети мощностью в режиме ограничения пиков потребления (peak shaving). По управляющему сигналу ИБП могут снизить потребляемую из электросети мощность, взяв, при этом, необходимую часть мощности от батарей.

Благодаря новой функции, подключенная к ИБП нагрузка будет получать необходимый объем мощности, а пользователь сможет настроить уровень, при превышении которого включится режим ограничения, глубину разряда батарей, а также алгоритм заряда в этом режиме. ИБП Galaxy VX взаимодействуют по протоколам SNMP и RS-485/Modbus с внешними системами для активизации режима ограничения пиков потребления, исходя из измеренных параметров электросети объекта в разных ее частях, а также информации о прошлых переключениях и настройках.

Для управления может использоваться Ecostruxure Microgrid Advisor (программно-аппаратное решение Schneider Electric, позволяющее обеспечить гибкое управление мощностью на объекте для наиболее оптимального её использования). При этом ИБП продолжает работать в режиме двойного преобразования и выполняет основную задачу: защиту нагрузку от проблем в сети электропитания.

«Применение подобной технологии наиболее оправдано на объектах, где электросети работают на пределе, и заказчик хочет снизить нагрузку, не имея возможности провести их модернизацию. Ключевым фактором возможности внедрения решения является непостоянство потребляемой мощности с ярко выраженными максимумами и минимумами, что характерно как для ИТ-инфраструктур, так и для некоторых промышленных нагрузок. – отметил Павел Пономарев, менеджер по развитию направления «Трехфазные ИБП» подразделения IT Division компании Schneider Electric. – Для более предсказуемой и долговременной эксплуатации ИБП Galaxy VX с поддержкой режима ограничения пиков нагрузки мы рекомендуем использовать его с литий-ионными батареями (Li-Ion), которые уже отлично себя зарекомендовали во множестве инсталляций наших систем по всему миру. Такое решение будет наиболее рациональным благодаря возможности Li-Ion батарей обеспечить более чем 10х кратное количество циклов заряда/разряда по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами и экономически оправданными в проектах, где длительность сглаживаемых пиков ограничена десятками минут».

ИБП Galaxy VX — это масштабируемое решение для бесперебойного питания критичных объектов инфраструктуры. Применение в устройствах серии передовых запатентованных решений — четырехуровневого инвертора и режима экономии электроэнергии ECOnversion — существенно снижает операционные расходы, а использование встроенного резервирования позволяет создавать отказоустойчивые системы по схеме N+1.

Расширение мощности ИБП Galaxy VX возможно как в пределах 1500 кВт (с шагом 250 кВт), так и в более высоком диапазоне — за счет параллельного подключения нескольких систем.

Ключевым преимуществом всех ИБП Galaxy серии V является готовность к неблагоприятным условиям: это и широчайший диапазон входных напряжений (до 600 В), и долговременная работа с сохранением всех параметров при температурах до +40С включительно, а также мощное зарядное устройство. ИБП также позволяет установить традиционные свинцово-кислотные батареи и решения на базе маховиков.

Наличие большого цветного ЖК-дисплея с поддержкой русского языка, возможность выбора способа ввода кабеля (верх/низ) без дополнительных аксессуаров и возможность бесплатного проведения нагрузочного тестирования без подключения реальной нагрузки (функция SPoT) гарантируют максимальное удобство, как при пусконаладочных работах, так и при дальнейшей эксплуатации ИБП.