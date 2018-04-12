TrueConf сертифицировала свое ПО под отечественные ОС на основе Linux

TrueConf объявила о том, что ее решения для видеоконференцсвязи получили поддержку отечественных операционных систем на основе Linux. Компания сертифицировала свое программное обеспечение для видеоконференцсвязи с линейкой операционных систем «Альт» компании «Базальт СПО» и операционной системой «РЕД ОС» компании «Ред Софт».

Компании «Базальт СПО» и «Ред Софт» — российские разработчики операционных систем на базе Linux для рабочих станций и серверов, которые используются в отечественных IT-инфраструктурах. Семейство операционных систем «Альт» и многопользовательская операционная система «РЕД ОС» обладают конкурентными преимуществами на отечественном рынке и пользуются популярностью у российских заказчиков, в том числе в крупных государственных учреждениях.

В феврале текущего года TrueConf и «Базальт СПО» провели серию успешных испытаний на совместимость своих продуктов, в результате которых сертифицировали программное обеспечение TrueConf с семейством операционных систем «Альт».

В марте TrueConf объявил о совместимости клиентского приложения TrueConf для Linux с операционной системой «РЕД ОС 7.1 МУРОМ», разработанной «Ред Софт» — российским поставщиком решений в области управления информацией на основе ПО с открытым кодом. Компании провели ряд совместных испытаний на функциональную совместимость, быстродействие и отказоустойчивость, в процессе которых была подтверждена возможность развертывания и использования одной из лучших отечественных систем унифицированных коммуникаций и совместной работы на рабочих местах в предприятиях, использующих отечественные ОС на базе Linux.

Совместная сертификация гарантирует пользователям дистрибутивов операционных систем «Альт Рабочая станция 8», «Альт Сервер 8», «Альт Линукс СПТ 7», «Альт Рабочей станцией К 8», «Альт 8 СП» и «РЕД ОС 7.1 МУРОМ» корректную и стабильную работу программного обеспечения видеоконферецсвязи от TrueConf.

«Мы рады объявить о совместимости решений TrueConf с ОС "Альт" и "РЕД ОС", — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Программное обеспечение TrueConf позволит значительно повысить эффективность и качество совместной работы организаций, которые используют отечественные ОС на базе Linux».

«Успешное тестирование РЕД ОС и TrueConf является важным этапом сотрудничества наших компаний. Надеемся на дальнейшее активное взаимодействие в области создания импортонезависимых решений», - сказал Рустам Рустамов заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Распоряжением Правительства № 1588-р от 26.07.2016 о переходе на отечественное офисное ПО предусмотрено, что прикладные офисные программы должны работать как минимум под двумя операционными системами из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Мы рады, что совместные усилия позволили выполнить эти требования в отношении программного обеспечения TrueConf», – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО».