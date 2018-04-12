Toshiba представила новую интегральную схему драйвера коллекторных электродвигателей для поверхностного монтажа

Toshiba Electronics Europe расширила ассортимент миниатюрных драйверов коллекторных электродвигателей для поверхностного монтажа за счет драйвера TB67H420FTG, предназначенного для систем с высоким напряжением, таких как бытовые роботизированные пылесосы, банковские терминалы, автоматы выдачи наличных и другое бытовое оборудование.

Коллекторные электродвигатели, также используемые в принтерах и офисном оборудовании, требуют более мощных приводов для создания необходимых высоких значений крутящего момента. По мере роста количества автоматизированных систем, использующих электродвигатели, растет потребность в компактных решениях, позволяющих экономить пространство.

При создании приводов мощных коллекторных электродвигателей требуются высокие выходные напряжения, которые могут создавать высокие нагрузки в цепях драйверов. Уникальная особенность коллекторных электродвигателей также заключается в том, что они требуют высоких пусковых токов, которые также создают нагрузку на драйверы. Как правило, для создания мощных приводов используется смешанная технология: интегрированный драйвер и дискретные переключающие МОП-транзисторы. Такой подход допустим, но при этом увеличивается количество компонентов и, тем самым, стоимость и размеры системы.

Новое устройство выпускается на основе самого современного технологического процесса Toshiba с проектной нормой 130 нм. В нем реализован режим одного выходного моста, обеспечивающий ток до 9,0 А при напряжении 50 В. Новый драйвер также может управлять двумя коллекторными электродвигателями (50 В, 2 канала по 4,5 А) благодаря реализации режима двух мостов, позволяющего независимо управлять каждым каналом за счет наличия двух раздельных выходных каналов.

Новый драйвер коллекторных электродвигателей TB67H420FTG может работать с самыми современными мощными приводами и помогает экономить пространство благодаря миниатюрному корпусу для поверхностного монтажа QFN48 размерами 7 мм x 7 мм. Встроенные МОП-транзисторы обладают сверхнизким сопротивлением в открытом состоянии (всего 0,17 Ом в режиме одного моста и 0,33 Ом в режиме двух мостов), обеспечивая тем самым эффективную работу и минимальное тепловыделение.

Помимо ограничителя тока и основных встроенных функций обнаружения ошибок (перегрев, перегрузка по току, защитное отключение при низком напряжении) новый драйвер также имеет пользующийся спросом у заказчиков выход сигнала обнаружения ошибки, который позволяет сообщать системе о любых ошибках, тем самым обеспечивая повышенный уровень безопасности.

В новом драйвере коллекторных электродвигателей также применяется расширенная система определения тока (Advanced Current Detection System, ACDS) компании Toshiba для слежения за током и управления им без использования токочувствительных резисторов, что позволяет сэкономить пространство на печатной плате и снизить стоимость компонентов.

Компания Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation рассматривает устройство TB67H420FTG в качестве флагманской модели драйвера коллекторных электродвигателей постоянного тока следующего поколения благодаря его расширенным возможностям для создания приводов с высокими значениями напряжения и тока, а также благодаря его широкой сфере применения, обусловленной наличием режима двух мостов и возможностям обработки ошибок.

Серийное производство новых устройств TB67H420FTG уже началось.