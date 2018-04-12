Prytek объявила о выходе на российский рынок с портфелем из 30 международных технологических компаний

Prytek, глобальный VC-интегратор, выводит на российский рынок 30 портфельных международных технологических компаний в сферах Fintech, HRtech, AI, Edtech, Retail, E-commerce, Media и информационной безопасности. В 2018 г. Prytek планирует в два раза увеличить количество компаний в своем портфеле, инвестируя в зарубежные проекты и российские стартапы со средним чеком до двух млн долларов и продвигая их на международных рынках.

Prytek работает по модели VC как бизнес-интегратора и представляет собой центр дистрибуции технологий. Prytek не берет деньги за управления капиталом и ежегодно выплачивает дивиденды за счет продаж продуктов своих портфельных компаний корпоративным клиентам. Prytek соинвестирует вместе с крупнейшими Fintech фондами и банками Израиля в технологии, которые не имеют аналогов на рынке и уже находятся на growth стадии. В портфеле есть компании из Великобритании, России, Израиля и США. Как стратегический партнер Prytek инвестирует от 0,5 до 5 млн долларов в каждый проект и, не являясь лид-инвестором, открывает им доступ на развивающиеся рынки России, Индии и Восточной Европы, имея эксклюзивную лицензию.

Сейчас Prytek ведет переговоры с несколькими крупнейшими банками России и до конца года планирует заключить для своих проектов контракты на 10 млн долларов. Первой на российском рынке заработала израильская Высшая школа информационных технологий и безопасности HackerU, чьи курсы в формате B2C и B2B запущены с февраля 2018 г.

Prytek состоит из 6 технологических направлений: AI, HRtech, Fintech, Cybersecurity, X2 tech (Retail, E-commerce, Media) и Edtech. Направление в области Fintech под названием Global Fintech Solutions (GFS) станет якорным. Структура GFS создана совместно с Da Vinci Capital и основной своей задачей видит модернизацию и внедрение инноваций в финансовые организации. Инвесторы Prytek – профессиональные инвесторы и предприниматели из Израиля и России, среди которых также Игорь Рыбаков, сооснователь корпорации «Технониколь» и известный филантроп.

Cреди портфельных компаний в области Fintech: сервис для автоматического принятия решений по кредитованию Ezbob, на котором уже сейчас работает 50% рынка core banking в Великобритании; сервис по дистанционной верификации клиента Scanovate; платформа для возврата НДС c заграничных командировок и мероприятий Way2VAT; платформа с рекомендациями для фондового рынка и трейдеров на базе AI и Machine Learning TipRanks с 300 тыс. корпоративными подписчиками. Клиентами этих стартапов являются ведущие мировые компании: Santander Bank, NASDAQ, HSBC, Barclays, CitiBank, PNB Paribas, IBM, Intel, Deloitte и другие.

«Игра в догонялки сегодня бессмысленна, прогресс движется стремительнее. Оптимальный путь развития для крупных компаний – интегрировать технологии передовых компаний и сфокусироваться на расширении набора предлагаемых услуг и сервисов. Мы предлагаем целый класс технологий для российских финансовых структур, которые помогут совершить им квантовый скачок к цифровой трансформации, используя для этого уже готовые решения. Мы – служба "одного окна" для трансфера и адаптации самых передовых технологий в мире», – сказал Андрей Яшунский, CEO Global Fintech Solutions и партнер Prytek в России.

«Модель Prytek предполагает более высокую доходность для инвесторов в сравнении с классическим венчурным фондом. Prytek – управляющая компания, которая занимается дистрибуцией технологий, получает эксклюзивные лицензии на развивающиеся рынки и поэтому зарабатывает кратно больше», – отметил Игорь Рыбаков, сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп и венчурный инвестор.