Ntechlab интегрирует систему интеллектуальной видеоаналитики в один из крупнейших ТРК Санкт-Петербурга

Ntechlab, разработчик алгоритмов по распознаванию лиц, интегрирует систему интеллектуальной видеоаналитики в торгово-развлекательный комплекс «Лето», один из крупнейших моллов на рынке Санкт-Петербурга. Проект реализуется совместно с российской девелоперской компанией Malltech, под управлением которой находятся пять торговых центров в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке и Уфе.

Внедрение системы видеоаналитики позволит Malltech перераспределить покупательские потоки в ТРК «Лето», усовершенствовать навигацию, лучше адаптировать ассортимент товаров к потребностям посетителей. Таким образом компания планирует увеличить прибыль комплекса и окупить затраты на установку оборудования менее, чем за год.

В пилотном режиме в ТРК «Лето» биометрическая идентификация от Ntechlab заработает в июне этого года. Всего к системе будет подключено 44 камеры, расположенные на всех входах и первом этаже торгового центра, посещаемость которого составляет более 50 тыс. человек в день.

Благодаря технологии распознавания лиц система позволяет с высокой точностью анализировать поток уникального трафика покупателей, собирая информацию о поведении посетителей торгового центра. На основе оперативно обрабатываемых визуальных данных появилась возможность, например, получать демографический срез покупателей (пол, возраст), определять число повторных посещений, анализировать время, проведенное посетителями в ТЦ, сравнивать поведение клиентов у различных арендаторов, фиксировать присутствие охраны комплекса и многое другое. Важно отметить, что система обрабатывает данные исключительно в обезличенном форме без идентификации конкретных людей и их персональных данных.

«На сегодняшний день статистику посещения всех наших ТРК мы получаем с помощью 2D и 3D датчиков, которые считывают пересечение линий посетителями в определенных точках. Однако этих данных было недостаточно для анализа поведения посетителей. Мы протестировали известные алгоритмы распознания на рынке и выбрали решение Ntechlab за высокую точность результатов идентификации, а также за стабильность работы», – сказал генеральный директор компании Malltech Николай Артеменко.

«Наша видеоаналитика неоднократно доказывала свою эффективность в различных проектах, и я уверен, что в будущем система станет неотъемлемым инструментом, обеспечивающим рост конкурентоспособности торговых сетей по всему миру. Решения на базе лицевой биометрии позволяют не только увеличивать маржинальность за счет оптимального планирования продаж и организации торговых площадей, но и выводить на рынок инновационные продукты и сервисы, демонстрируя своим клиентам качественно новый покупательский опыт, повышая их лояльность», – отметил генеральный директор Ntechlab Михаил Иванов.