«Форсайт» представил новый BI-продукт для управления инвестициями

«Форсайт» представил программный продукт «Форсайт. Управление инвестициями» для комплексного управления инвестиционной деятельностью и оценки эффективности инвестиционных вложений.

Основная задача продукта – формирование и актуализация инвестиционных планов по направлениям деятельности, мониторинг и контроль реализации инвестиционных программ и проектов, сценарное моделирование показателей проектов и их влияния на программы и другие сферы деятельности.

«Форсайт. Управление инвестициями» позволяет интегрировать все инвестиционные процессы в единой среде, обеспечить информационное взаимодействие между участниками этих процессов и контролировать реализацию проектов на всех этапах.

Продукт позволяет выстроить единые правила на всех стадиях процесса, начиная со сбора инвестиционных заявок, принятия по ним решения, формирования инвестиционных программ и контроля реализации инвестиционных проектов. Продукт легко настраивается в соответствии со спецификой принятых в организации бизнес-процессов и методологией управления инвестиционной деятельностью и встраивается в существующую ИТ-среду организации.

«Форсайт. Управление инвестициями» создан с учетом принципов демократичной бизнес-аналитики: пользователи системы могут получать необходимую информацию по показателям инвестиционных проектов в удобном и понятном интерфейсе. Это обеспечивает прозрачность процесса управления инвестициями, необходимую для принятия оптимальных и своевременных решений. Для data scientists предусмотрена возможность самостоятельной настройки аналитических запросов, отчетов и панелей без обращения к ИТ-специалистам.

Функциональные возможности «Форсайт. Управление инвестициями» выходят за рамки классической аналитики. С помощью продукта можно моделировать и прогнозировать сценарии реализации программ и проектов с учетом внешних и внутренних факторов, а также оценивать влияние реализации программ на показатели деятельности организации, региона, страны.

«Форсайт. Управление инвестициями» включает инструментарий BPM для гибкой настройки бизнес-процессов, в том числе сложных маршрутов согласования. Развитый инструментарий позволяет говорить о конкурентоспособности продукта по сравнению с решениями зарубежных вендоров и в том числе обеспечивает невысокую стоимость владения системой, реализованной на базе продукта.

Использование программного комплекса «Форсайт. Управление инвестициями» позволяет снизить трудоемкость и сократить сроки формирование инвестиционных бюджетов и подготовки отчетности; повысить качество планирования и контроль за инвестиционной деятельностью организации; обеспечить информационную прозрачность и обоснованность управленческих решений в инвестиционной сфере; повысить точность прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений в части реализации инвестиционной деятельности.

«Форсайт. Управление инвестициями» создан на базе модуля Prognoz Platform – Конструктора бизнес-приложений (разработка компании «Форсайт»). Эта техническая особенность делает «Форсайт. Управление инвестициями» продуктом, который легко масштабируется и интегрируется с различными источниками информации, гибко адаптируется к технологической инфраструктуре организации, обладает возможностью функционального развития и настройки с учетом специфики бизнес-процессов.

«Форсайт. Управление инвестициями» совместима с open-source решениями, например, PostgreSQL, российским ПО, операционной системой «Альт». Условия приобретения и эксплуатации «Форсайт. Управление инвестициями» с СУБД Postgres Pro Enterprise для Prognoz Platform позволят организациям оценить не только функциональные, но и экономические преимущества интегрированного продукта. Эксклюзивным поставщиком специальной версии СУБД Postgres Pro Enterprise для Prognoz Platform станет компания «Форсайт».