ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP

ASBIS Cloud, официальный дистрибьютора Intel в России, сообщила о доступности решения Intel StorageSystem All-FlashJBOF - RAF1000JSP.

В 1U систему Intel RAF1000JSP устанавливаются от 8 до 32 SSD NVMe нового форм фактора, который называется «Ruler» («Линейка»).

Новый дизайн SSD основан на встроенном форм-факторе Enterprise & Datacenter Storage Form Factor (EDSFF) и предназначен для того, чтобы производители серверов могли устанавливать до 1 PB хранения в 1U-машины, поддерживая все функции корпоративного уровня. Планируется, что новый форм-фактор будет работать в течение длительного времени: он расширяется с точки зрения производительности интерфейса, мощности, плотности и даже размеров.

На протяжении многих лет SSD основывались на форм-факторах, первоначально разработанных для жестких дисков, для обеспечения совместимости между различными типами устройств хранения данных на ПК и серверах. Между тем, форм-факторы 2,5 "и 3,5" не всегда оптимальны для SSD с точки зрения плотности хранения, охлаждения и других аспектов.

В ответ на такой запрос, Intel разработала форм-фактор M.2 для модульных твердотельных накопителей несколько лет назад. Хотя такие диски имеют множество преимуществ, когда речь идет о плотности хранения, они не были предназначены для поддержки таких функций, как горячее подключение, в то время как их охлаждение является еще одной проблемой. Напротив, форм-фактор Ruler был разработан и адаптирован к требованиям центров обработки данных. По словам Intel, Ruler форм-фактор «обеспечивает максимальную емкость хранилища для сервера с минимальными потребностями в охлаждении и потреблении энергии».

С технической точки зрения каждая линейка SSD Ruler представляет собой длинный модуль с возможностью «горячей» замены, который может вмещать десятки чипов флэш-памяти NAND или чипов 3D XPoint и, таким образом, обеспечивает пропускную способность и уровни производительности, которые легко превосходят возможности модулей M.2.

Изначально SSD Ruler будут использовать SFF-TA-1002 «Gen-Z», поддерживающие интерфейсы PCIe 3.1 x4 и x8 с максимальной теоретической пропускной способностью около 3,94 ГБ/с и 7,88 ГБ/с в обоих направлениях. Далее SSD Ruler могут бы получить интерфейс x16 с пропускной способностью передачи данных 8 GT/s, 16 GT/s (PCIe Gen 4) или даже 25-32 GT/s (PCIe Gen 5) (если отрасль нуждается в SSD с ~ 50 - 63 ГБ/с). Фактически, разъемы уже готовы к скоростям PCIe Gen 5, но нет хостов для поддержки интерфейса.

На первом этапе продаж система Intel Storage System All-Flash JBOF будет доступна в максимальном объеме до 256 ТБ (32 планки Ruler по 8 ТБ). В дальнейшем емкость накопителей Ruler увеличится до 16 и 32 ТБ, соответственно, общая емкость системы увеличится до 1 ПБ флеш-памяти.

JBOF система подключается к хост серверам c помощью карты-ретаймера, что позволяет серверам полноценно «видеть» SSD диски на собственной PCI-E шине. Есть возможность подключить от 2-х до 8-ми хост-серверов. Для полноценной работы хост-серверы должны быть основаны на новом поколении Purley.