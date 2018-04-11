HP Inc. представила облачные сервисы HP Piazza для издателей

HP Inc. на Лондонской книжной ярмарке представила HP Piazza — инновационный набор облачных сервисов, которые помогут издателям экономить время и средства при печати и продаже книг. Теперь издатели могут создавать виртуальные склады для автоматизации печати книг и эффективного управления этим процессом без необходимости содержания физических складских запасов.

«Компания Pearson переходит на цифровые технологии, чтобы сделать свой бизнес еще эффективнее. Наша британская цепочка поставки книг — важнейшая составляющая этой цифровой трансформации, — отметил Стивен Джонс (Stephen Jones), Director of Global Direct Procurement, Pearson. — Мы переходим от схемы печати на склад к модели печати под заказ, т.е. напрямую для клиентов. Помогают в этом наши партнеры и поставщики услуг печати HP Piazza. Вместе с ними мы сможем эффективно управлять рабочими процессами печати, оптимизировать цепочку поставки книг, сократить издержки и лучше обслуживать своих клиентов».

Налаживая связь между издателями книг и поставщиками услуг цифровой печати, платформа Piazza открывает широкие возможности цифровой печати малыми тиражами. Благодаря эффективной интеграции с PrintOS SiteFlow этот комплексный технологический процесс дает возможность наладить четкое и прозрачное управление сервисом и обслуживанием, быстро выводить продукцию на рынок и сократить количество отходов.

«В последние годы мы наблюдаем возрождение популярности бумажных книг, при этом издатели находятся под постоянным финансовым давлением, что вынуждает их оптимизировать складские запасы и сокращать затраты на доставку, — сказал Энрике Лорес (Enrique Lores), президент подразделения Printing & Imaging, HP Inc. — Используя Piazza, издатели и поставщики услуг печати могут эффективно удовлетворять растущий спрос на бумажные книги и переходить от модели «печать для последующей продажи» к модели «печать уже проданной книги».

Решение Piazza оптимизировано для использования с передовыми системами цифровой печати HP PageWide и HP Indigo.