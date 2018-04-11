«Эвритег» внедрила информационную систему производственной деятельности в «Связьтранснефти»

«Эвритег», российский разработчик решений для управления корпоративным контентом, объявил о переводе в промышленную эксплуатацию информационной системы производственной деятельности, созданной для оператора связи нефтепроводной индустрии «Связьтранснефть». Решение позволяет компании работать с документами производственной деятельности в единой информационной инфраструктуре.

Информационная система, развернутая на платформе IBM FileNet P8, дает возможность читать документы, согласовывать их и отслеживать взаимосвязи между ними в одном веб-интерфейсе и в соответствии со всеми внутренними регламентами заказчика. Таким образом, разработка и внедрение информационной системы производственной деятельности позволила полностью автоматизировать жизненный цикл создания и согласования документов в «Связьтранснефти». При этом инициатор процесса согласования имеет возможность в любой момент изменить маршрут движения документа или же отозвать его.

Разработанное решение интегрировано с другими цифровыми платформами компании. Персонал в этом случае всегда будет иметь доступ к информации об организационной структуре «Связьтранснефти», а также о присутствии коллег на рабочих местах. В свою очередь, это позволяет выстраивать маршруты согласования документов с учетом возникающих административных изменений, больничных и отпусков сотрудников.

«Помимо расширенной функциональности в части работы с документацией, мы также предусмотрели в системе автоматизированный процесс ознакомления сотрудников компании с нормативными документами. Доступ к ним будет в том числе у тех работников, которые не имеют автоматизированного рабочего места. Мы уверены, что это позволит компании еще более продуктивно выстраивать внутреннюю работу с документами, не допуская "белых пятен" в маршрутах их согласования», – отметил Антон Самойлов, генеральный директор компании «Эвритег».

В решении также предусмотрен механизм для руководителей подразделений, позволяющий им делегировать задачи по обработке документов, исходя из присутствия определенного сотрудника на рабочем месте.

«Это уже не первый проект по цифровизации бизнес-процессов в нашей компании, исполнителем которого выступает "Эвритег". В прошлом году мы внедрили систему для управления инженерно-техническими решениями, разработкой которой тоже занималась команда "Эвритег". Этот продукт, а также система производственной деятельности становятся основой для автоматизации других бизнес-процессов и открывают для нас новые способы эффективного взаимодействия с коллегами и решения возникающих вопросов», – отметил Сергей Войнов, начальник управления информационных технологий компании «Связьтранснефть».

Сотрудничество «Эвритег» и «Связьтранснефти» началось в 2013 г. За это время разработчик успел реализовать ряд проектов в области защиты информации ограниченного доступа, управления имущественным комплексом, управления инженерно-техническими решениями. В марте 2018 г. «Эвритег» выиграла конкурс на техническую поддержку информационной системы производственной деятельности.