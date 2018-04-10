Система Naumen Network Manager включена в реестр российского ПО

Naumen объявила о том, что программный продукт для мониторинга IT-инфраструктуры и управления сетями Naumen Network Manager вошел в число новых продуктов, добавленных в этом году в единый реестр российского ПО.

В перечне – 171 продукт. Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров подписал соответствующий приказ 28 марта 2018 г.

Naumen Network Manager – одна из немногих полноценных систем класса Network Management System/Software – выступает аналогом решений данного класса ряда зарубежных вендоров, в том числе, Microsoft и IBM.

Являясь комплексным продуктом, Naumen Network Manager содержит мощные инструменты аналитики и технологии нормализации данных. Использование Naumen Network Manager позволяет управлять сетями любого масштаба, быстро и точно локализовать сбои, прогнозировать изменения в качестве работы пользовательских сервисов, обеспечивать непрерывный мониторинг процессов и управление IT-активами. Платформа объединяет несколько сотен компонентов для сетевого управления, позволяющих работать с тревогами, создавать отчеты и диаграммы, строить карты сети, выполнять задачи по составленному расписанию и многое другое.

«Взятый курс на информатизацию предприятий госсектора делает все более актуальной задачу контроля состояния и мониторинга IT-ресурсов, находящихся в распоряжении организаций, – отметил Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания Naumen. – Причина заключается в глубине проникновения современных ИТ в рабочие процессы, в усложнении задач поддержки надлежащего качества IT-сервисов и обеспечения непрерывности доступа к ним, что, в свою очередь, связано с ростом объемов подлежащей обработке информации и усложнением самой IT -инфраструктуры».

Решение Naumen Network Manager не первый год успешно используется заказчиками в госсекторе. В частности, оно выбрано для мониторинга инфраструктуры в Федеральном ситуационном центре электронного правительства.

«Внедрение Naumen Network Manager позволило повысить качество процессов взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг, – сказал Максим Голованов, менеджер продукта Naumen Network Manager. –Теперь заказчики могут уверенно выбирать продукт, который не только многократно проверен на практике, но и включен в официальный реестр – рекомендован для использования».

Naumen Network Manager стал десятым по счету продуктом российского вендора Naumen, внесенным в единый реестр российского ПО. Ранее в него были включены Naumen Service Desk, Naumen Inventory, Naumen Business Intelligence и др. продукты. Все эти продукты официально рекомендованы к использованию в государственных структурах и госкомпаниях.

16 ноября 2015 года правительство России своим постановлением запретило российским госорганам и госучреждениям закупать иностранное ПО при наличии аналогов, указанных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестре отечественного ПО). Ограничение вступило в силу с 1 января 2016 г.