«Корус Консалтинг» создал решение для автоматизации оптовых продаж

«Корус Консалтинг», российский системный интегратор, разработал готовое решение для автоматизации оптовых продаж в крупных торгово-производственных компаниях. Решение реализовано на платформе «1С-Битрикс: Enterprise».

Решение позволяет крупным дистрибуторам организовать взаимодействие со своими клиентами через B2B-портал: клиенты в личном кабинете могут самостоятельно размещать и контролировать оптовые заказы, отслеживать их исполнение, просматривать информацию о балансе взаиморасчетов. Кроме того, инструмент быстрого заказа, учитывающий персональную историю, позволяет постоянным клиентам оперативно оформлять новые заявки на портале. Также возможность массового добавления товаров в корзину сокращает время оформления крупных заказов, состоящих из множества артикулов.

На портале формируется иерархический продуктовый каталог с учетом всех товарных характеристик. Одно из его преимуществ – удобный механизм расчета количества и стоимости заказа в зависимости от единицы измерения, а также функция автоматического округления итоговой суммы с учетом кратности пересчета. К примеру, если товар в каталоге отгружается штуками, а заказчик указывает необходимое количество в метрах, то система автоматически пересчитывает и трансформирует заказ в корректном объеме.

Также решение предоставляет возможность управлять процессами ценообразования: определять базовые цены с учетом распределенной структуры поставщика или производителя, устанавливать скидки или наценки по группам клиентов, а также предлагать индивидуальные цены для оптовых клиентов. Это позволит в рамках единой площадки легко выстроить гибкую систему лояльности и обеспечить индивидуальный подход к своим заказчикам.

«Уникальность решения в том, что это готовый полноценный B2B-магазин, возможности которого не уступают мировым стандартам, а по стоимости является наиболее оптимальным вариантом как для российского, так и для международного рынка», – сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора «Корус Консалтинга».

«Функциональность, заложенная в наше решение, наиболее востребована оптовыми покупателями и уже сразу после внедрения позволяет автоматизировать процесс взаимодействия с B2B-клиентами, снизив операционные расходы и направив усилия менеджеров на поиск новых покупателей и повышение среднего чека покупки существующими заказчиками», – отметила Анастасия Гусакова, директор по консалтингу направления eCommerce «Корус Консалтинга».

Оптовая интернет-площадка, созданная с помощью решения «Корус Консалтинга», может быть интегрирована с внутренней ERP-системой, работающей в компании, для поддержания актуальной информации о продуктах, отгрузках, платежах, остатках товара, а также обмена заказами.