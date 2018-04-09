«Эйд» присоединилась к облаку «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud», российский облачный провайдер, и компания «Эйд», эксперт в сфере профессиональных услуг в области постпродажной сервисной поддержки и обслуживания, объявили о заключении контракта на предоставление услуг виртуального дата-центра. Для размещения своих бизнес-приложений компания «Эйд» расширяет ИТ-инфраструктуру, используя ресурсы облака «Техносерв Cloud».

«Организованная компанией "Эйд" партнерская сеть авторизованных сервисных центров охватывает всю страну и включает более 1,7 тыс. центров. Основные принципы нашей работы: максимальная автоматизация бизнес-процессов, понятность процедур и прозрачность отчетности, контроль процессов на всех этапах работы и высокие стандарты работы для персонала компании и партнерских сервисных центров, – сказал Кирилл Тимаков, технический директор компании «Эйд». – Все партнерские центры объединены в общую сервисную сеть, в том числе, благодаря единой ИТ-инфраструктуре, обеспечивающей доступ к общим бизнес-приложениям. Наш бизнес – это сервис, который базируется на высоком качестве услуг и скорости их получения. Мы должны быть уверены в том, что все наши партнеры своевременно получают высококвалифицированную техническую поддержку от наших специалистов, не имеют задержек в снабжении запасными частями или могут быть оперативно включены в общую сеть. Для этого обязательно наличие бесперебойно функционирующей ИТ-инфраструктуры с гарантированным высоким уровнем доступности и легким масштабированием. Уверены, что сотрудничество с "Техносерв Cloud" будет в этом отношении плодотворным, а отношения долговременными».

«Для оказания качественного сервиса компании необходимо безупречно отлаженные собственные процессы и четкое функционирование всех элементов, в том числе ИТ-инфраструктуры. Использование ресурсов "Техносерв Cloud" позволит компании "Эйд" быстро и гибко масштабировать вычислительные мощности без потери управления своими бизнес-приложениями, данными и сервисами, но с освобождением от необходимости осуществлять поддержку и администрирование обеспечивающей инфраструктуры. Отмечу, что помимо сокращения капитальных затрат компания получила гарантированно высокий уровень защищенности и доступности своих бизнес-приложений – 99,95%, что составляет не более 21 минуты простоя в месяц», – сказал Никита Дергилев, руководитель облачного провайдера «Техносерв Cloud».