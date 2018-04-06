SITA внедрит «умные» сервисы в аэропортах Индии

SITA, швейцарская многонациональная информационная организация, представляющая телекоммуникационные и IT-услуги в авиационной отрасли, продолжит внедрение своих решений в аэропортах Индии.

По инициативе Управления аэропортов Индии (AAI) комплексное решение по обработке багажа BagManager теперь действуют в 15 аэропортах Индии.

BagManager дает аэропортам возможность в режиме реального времени получать информацию о статусе багажа, что способствует значительному снижению издержек, связанных с потерей, поиском и возвратом засланного багажа.

Помимо этого, комплекс по обработке багажа поможет авиакомпаниям, которые пользуются услугами аэропортов Индии, выполнять требования Резолюции 753 Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Согласно требованиям Резолюции 753, багаж авиапассажиров должен отслеживаться на всех основных этапах воздушного путешествия.

Все авиакомпании и аэропорты Индии как внутренних, так и международных направлений, будут оснащены технологиями биометрической идентификации SITA.

Комплекс управления идентификацией SITA Smart PathTM представляет собой решение, которое интегрируется с общими системами авиакомпаний, аэропортов, а также с государственными базами данных, обеспечивая контроль доступа, проверку при посадке на борт воздушного судна, иммиграционный и пограничный контроль. С помощью биометрических технологий будет организовано беспрепятственное «безбумажное» прохождение аэропортовых процедур на всей территории государства. В настоящее время индийская система биометрической идентификации насчитывает более одного миллиарда зарегистрированных пользователей.

Управление аэропортов Индии продолжает внедрять решение SITA Airport Management Solution (AMS), обеспечивающее централизованное управление всей операционной деятельностью аэропорта. Уже 12 аэропортов Индии используют AMS. SITA AMS – программный комплекс, призванный обеспечивать работу аэропорта на всех участках, от наземного комплекса до воздушной зоны, и на всех этапах, от посадки до взлета. SITA Airport Management Solution дает возможность в реальном времени получать данные, которые необходимы, чтобы наиболее точно прогнозировать обстановку, планировать деятельность и управлять операциями в аэропорту.

«Индия – одно из популярных туристических направлений среди россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2017 г. количество российских туристов, выбравших Индию, увеличилось почти на 69% по сравнению с предыдущим 2016 г. Решения SITA помогут индийским аэропортам стать наиболее удобными для пассажиров, а также войти в число наиболее эффективных аэропортов мира», – отметил Дмитрий Краснов, вице-президент компании SITA в России и СНГ