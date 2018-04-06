BSS выпустила новую версию «BSS e-Government Gate»

BSS, российская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания, объявила о выходе обновления системы «BSS e-Government Gate» v. 6.8, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В новой версии добавлены сервисы по работе с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), автоматическое обновление справочника поставщиков ЖКУ для упрощения работы с ГИС ЖКХ, включены изменения законодательства (новые форматы ГИС ГМП 1.16.5 и УФЭБС 2018.2.3), реализованные и для предыдущих сопровождаемых версий продукта.

«Помимо обязательных доработок по поддержке изменений законодательства и множества небольших улучшений, новая версия включает сервисы по работе с ЕСИА, которые являются частью глобального процесса упрощения получения клиентами банковских (и не только) услуг», – отметил заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS Дмитрий Князев.

Переход на новую версию «BSS e-Government Gate» v. 6.8 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.